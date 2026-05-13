Τρομακτικό χτύπημα στην Ουαλία: Παίκτης έριξε αγκωνιά σε ποδοσφαιρικό αγώνα

Σε ποδοσφαιρικό αγώνα μεταξύ της Πόρθμαντογκ και της Τρίρντουρ για την Ardal League North West, τρίτη κατηγορία της Ουαλίας, εκτυλίχθηκε ένα σκληρό περιστατικό βίας.



Ενώ οι παίκτες και των δύο ομάδων παρακολουθούσαν εκτέλεση πέναλτι υπέρ της Πόρθμαντογκ, ο Τόμας Τέιλορ της Τρίρντουρ έριξε αγκωνιά στο πρόσωπο αντιπάλου. Ο αποδέκτης του χτυπήματος Ντάνι Μπρόκουελ σωριάστηκε στο έδαφος αιμόφυρτος και αναίσθητος, ενώ όταν βρήκε τις αισθήσεις του ήταν σε κατάσταση σοκ. Παρότι από τα βίντεο του περιστατικού δεν προκύπτει κάποια προηγούμενη διένεξη μεταξύ τους, ο Τέιλορ υποστήριξε πως προκλήθηκε από τον αντίπαλό του.



Το περιστατικό καταγράφηκε από κινητό φιλάθλων που βρίσκονταν στο γήπεδο για την αναμέτρηση και έτσι έφτασε στα χέρια της δικαιοσύνης.

Η τιμωρία που του επιβλήθηκε από τη δικαιοσύνη είναι ποινή φυλάκισης 24 εβδομάδες με αναστολή ενός έτους, ενώ η ομάδα του τον αποδέσμευσε.







Η ανακοίνωση της ομάδας για το περιστατικό:

«Έπειτα από έκτακτη Γενική Συνέλευση της διοίκησης και την ολοκλήρωση των εσωτερικών διαδικασιών του συλλόγου, η Τρίρντουρ παρέχει ενημέρωση σχετικά με το περιστατικό εντός αγωνιστικού χώρου στον αγώνα με την Πόρθμαντογκ. Μέτα από εσωτερική εξέταση, αποφασίστηκε η αποδέσμευση του ποδοσφαιριστή που είχε τεθεί σε αναστολή, με άμεση ισχύ. Η Τρίρντουρ δεν ανέχεται τη βία υπό οποιαδήποτε μορφή και αναγνωρίζει ότι το περιστατικό δε θα έπρεπε να έχει συμβεί. Ο σύλλογος εκφράζει την ειλικρινή του συγγνώμη προς τον αντίπαλο ποδοσφαιριστή που ενεπλάκη στο περιστατικό, την Πόρθμαντογκ, τους αξιωματούχους του αγώνα, τους φιλάθλους και την ευρύτερη ποδοσφαιρική κοινότητα. Ο σύλλογος θα συνεργαστεί πλήρως με οποιεσδήποτε εξωτερικές έρευνες ή πειθαρχικές διαδικασίες και δε θα προβεί σε περαιτέρω σχόλια προς το παρόν, όσο οι διαδικασίες αυτές βρίσκονται σε εξέλιξη».