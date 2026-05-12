Superleague Play Out: Χαμένη ευκαιρία για την ΑΕΛ - Μόνος πρώτος ο Ατρόμητος

Στους αποψινούς αγώνες (12/05) για τα Play Out της Superleague ο Ατρόμητος έκανε επίδειξη δύναμης έναντι της Κηφισιάς με το 0-3, ενώ στο Αγρίνιο η ΑΕΛ δεν άντεξε στο τέλος και ισοφαρίστηκε στο 95΄ από τον Παναιτωλικό.



Στη Λεωφόρο ο Ατρόμητος είχε τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα. Σε αντίθεση με την ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο, οι Περιστεριώτες ευκμεταλλεύτηκαν τα καλά τους διαστήματα. Στο πρώτο ημίχρονο δεν απειλήθηκαν ιδιαίτερα και κατάφεραν να περάσουν μπροστά με την κεφαλιά του Μανσούρ. Στο δεύτερο ημίχρονο ο Ατρόμητος βγήκε ακόμα πιο ανεβασμένος σκοράροντας για δεύτερη φορά στο 59΄ με πλασέ του Μπάκου, ενώ ο ίδιος παίκτης ξανασκόραρε 5 λεπτά αργότερα και διαμόρφωσε το τελικό 0-3.



Στο Αγρίνιο η ΑΕΛ, «πέταξε» το τρίποντο τελευταία στιγμή και παραμένει στον πάτο της βαθμολογίας. Παρότι ο Παναιτωλικός είχε μεγαλύτερες ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο, οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια με λευκή ισοπαλία. Στο δεύτερο ημίχρονο όμως η ομάδα του Κάμπου που καιγόταν για γκολ, μπήκε πολύ δυνατά και στο 58΄ βρήκε το πολυπόθητο τέρμα με τον Τούπτα. Οι γηπεδούχοι κατάφεραν τελικά να ισοφαρίσουν με κεφαλιά του Χουάν Γκαρσία στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων που «κλείδωσε» την παραμονή στη Superleague για την ομάδα του. Οι «βυσσινί» παραμένουν στο κυνήγι της 12ης θέσης που οδηγεί στην παραμονή στη Super League, αλλά μετά τη χαμένη ευκαιρία τους στο Αγρίνιο το έργο τους δυσκόλεψε αρκετά.



Το πρόγραμμα της 9ης αγωνιστικής των Play Out:

Σάββατο 16/05



Αστέρας Τρίπολης - Κηφισιά 19:00

ΑΕΛ - Ατρόμητος 19:00

Πανσερραϊκός - Παναιτωλικός 19:00



Η βαθμολογία των Play Out:



9. Ατρόμητος 43

10. Κηφισιά 37

11. Παναιτωλικός 35

12. Αστέρας Τρίπολης 32

13. Πανσερραϊκός 28

14. ΑΕΛ 27