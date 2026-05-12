Η βαθμολογία της Superleague - Τι ισχύει για Αστέρα AKTOR, ΑΕΛ και Πανσερραϊκό

Με την ολοκλήρωση της 8ης αγωνιστικής των Play Out της Superleague, έγινε λίγο πιο ξεκάθαρο το τοπίο στη μάχη για την παραμονή στην κατηγορία. Τρεις ομάδες έχουν κλειδώσει την παραμονή τους, ενώ οι υπόλοιπες τρεις παλεύουν για μία θέση.



Ο Ατρόμητος με μεγάλη διαφορά είναι σίγουρα πρώτος στο μίνι πρωτάθλημα, με δεύτερη την Κηφισιά και μαθηματικά δεν κινδυνεύουν με υποβιβασμό. Την παραμονή σήμερα με το πολύτιμο γκολ στις καθυστερήσεις εξασφάλισε και ο Παναιτωλικός, δύο αγωνιστικές πριν το τέλος. Αστέρας AKTOR, ΑΕΛ και Πανσερραϊκός θα παλέψουν για τη 12η θέση που οδηγεί στη σωτηρία.



Η βαθμολογία:



Ατρόμητος – 43

Κηφισιά – 37

Παναιτωλικός – 35

Αστέρας AKTOR – 32

Πανσερραϊκός – 28

ΑΕΛ Novibet – 27





Τα σενάρια για τις τρεις ομάδες που κινδυνεύουν:



Ο Αστέρας AKTOR που αυτή τη στιγμή κρατάει την υπερ-πολύτιμη 12η θέση θα παραμείνει αν:

- κάνει έστω μια νίκη στα επόμενα δύο ματς

-Ακόμα και χωρίς να προσθέσει βαθμούς ο Αστέρας, ο Πανσερραϊκός δεν πάρει 4 βαθμούς, δηλαδή κάνει έστω μια ήττα ή κάνει δύο αποτελέσματα χωρίς νίκη και η ΑΕΛ δεν κάνει δύο νίκες.



θα πέσει αν:

-δεν κάνει ούτε μία νίκη ενώ ο Πανσερραϊκός κάνει το 2/2

- αν κάνει συγκεκριμένα 2 ήττες μπορεί να τον περάσει και ο Πανσερραϊκός παίρνοντας έστω 4 βαθμούς αλλά και η ΑΕΛ με το απόλυτο 2/2.



Ο Πανσερραϊκός που αυτή τη στιγμή είναι προτελευταίος θα παραμείνει στην κατηγορία αν:

-κάνει 2/2 νίκες με τον Αστέρα να μην παίρνει έστω μία νίκη

-αν πάρει έστω 4/6 διαθέσιμους βαθμούς και ο Αστέρας κάνει δύο ήττες και η ΑΕΛ δεν κερδίσει έστω και έναν αγώνα



θα πέσει αν:

-ο Αστέρας κάνει έστω και μια νίκη

-η ΑΕΛ κάνει 2 νίκες και ο Πανσερραϊκός όχι

-δεν πάρει έστω 4 βαθμούς που χρειάζεται για να φτάσει τον Αστέρα (με προϋπόθεση να μην πάρει βαθμό ο Αστέρας και να μην κάνει το απόλυτο η ΑΕΛ.



Η τελευταία ΑΕΛ έχει το δυσκολότερο έργο και θα παραμείνει μόνο αν:

-Κάνει δύο νίκες, ο Αστέρας 2 ήττες και ο Πανσερραίκός δεν ξεπεράσει τους 4 βαθμούς



Θα πέσει αν:

-δεν κάνει το 2/2

-ο Αστέρας πάρει έστω και μια ισοπαλία

-ο Πανσερραϊκός κάνει 2 νίκες.



Τι συμβαίνει σε περίπτωση ισοβαθμίας:



Ισοβαθμία Πανσερραϊκός - Αστέρας: Υπερτερεί ο Πανσερραϊκός

Ισοβαθμία ΑΕΛ - Πανσερραϊκός: Υπερτερεί η ΑΕΛ

Ισοβαθμία ΑΕΛ - Αστέρας: Υπερτερεί ο Αστέρας



Και στις τρεις περιπτώσεις η ισοβαθμία κρίνεται στο πρώτο κριτήριο του κανονισμού της Superleague για τέτοιες περιπτώσεις.



Ο κανονισμός: «Σε περίπτωση που δύο (2) ή περισσότερες ομάδες ισοβαθμούν, μετά την ολοκλήρωση της Φάσης των Playoffs Group 1-4, Playoffs Group 5-8 και Playouts, αυτοτελώς εντός του καθενός από τα οικεία τρία (3) groups των αγώνων κατάταξης, θα εφαρμόζονται κατά σειρά τα ακόλουθα ειδικά κριτήρια, σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα του Κ.Α.Π. και της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος:

Σε περίπτωση που από τον πίνακα βαθμολογίας προκύπτει ισοβαθμία ομάδων, τότε για τις ομάδες που ισοβαθμούν συντάσσεται νέος, βοηθητικός, πίνακας με κριτήριο το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η καθεμιά σε όλους τους μεταξύ τους αγώνες του Πρωταθλήματος (ήτοι θα έχει κατακτήσει σωρευτικά τους περισσότερους βαθμούς κατά την Κανονική Περίοδο και τα PlayoffsGroup 1-4 / Playoffs Group 5-8 / Playouts αθροιστικά). Διευκρινίζεται ότι για την εφαρμογή του εν λόγω κριτηρίου υπολογίζονται οι βαθμοί της Κανoνικής Περιόδου, στους αγώνες των ισοβαθμούντων ομάδων στο ακέραιο και χωρίς διαιρέτη (που ως πραναφέρθηκε, ο εν λόγω διαιρέτης εφαρμόζεται κατά την κατάρτιση του αρχικού πίνακα βαθμολογίας του Playoff Group 5-8).

Αν, μετά τη σύνταξη και του παραπάνω βοηθητικού πίνακα, προκύπτει νέα ισοβαθμία ομάδων, τότε για τις ομάδες που εκ νέου ισοβαθμούν, συντάσσεται νέος, βοηθητικός, πίνακας με κριτήριο τη διαφορά τερμάτων που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων σε όλους τους μεταξύ τους αγώνες του Πρωταθλήματος (ήτοι θα έχει την μεγαλύτερη διαφορά τερμάτων στους μεταξύ τους αγώνες κατά την Κανονική Περίοδο και τα Playoffs Group 1-4 / Playoffs Group 5-8 / Playouts αθροιστικά).

Εάν και τότε προκύψει νέα ισοβάθμηση ομάδων, τότε, για τις ομάδες που εκ νέου ισοβαθμούν, συντάσσεται νέος ειδικός βοηθητικός πίνακας με κριτήριο τη θέση που κατέλαβε η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων στην Κανονική Περίοδο του Πρωταθλήματος σύμφωνα με την παρ. 5 ανωτέρω.»







