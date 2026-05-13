Βαλένθια - Παναθηναϊκός AKTOR: Ώρα και κανάλι για το κρίσιμο Game 5

Ο Παναθηναϊκός ΑΚΤΟΡ, ρίχνει τη τελευταία του «ζαριά» στην έδρα της Βαλένθια για μία θέση στο final 4 της Αθήνας.

Οι «πράσινοι» δε κατάφεραν να εκμεταλλευτόυν το υπέρ τους 2-0 μετά τα δύο break που έκαναν στη Roig Arena και τώρα καλούνται να κερδίσουν απέναντι στη ψυχολογία και το μομέντουμ των «νυχτερίδων», κάνοντας κάτι που έχει γίνει μόνο δύο φορές στην ιστορία της Ευρωλίγκας.

Το τζάμπολ του παιχνιδιού είναι στις 22:00 και θα μεταδοθεί από το NovasportsPrime.