Ελλάδα- Ιταλία: Με παίκτες της Κ21 οι «ατζούρι» στο φιλικό στο Παγκρήτιο

Η Εθνική Ιταλίας βρίσκεται σε μία πολύ περίεργη κατάσταση μετά τον σοκαριστικό αποκλεισμό της από τη Βοσνία, στα προκριματικά του Μουντιάλ 2026.

Ο αντικαταστάτης του Γκατούζο και προπονητής των ελπίδων Σίλβιο Μπαλντίνι, ανακοίνωσε ό,τι στα δύο φιλικά που θα δώσει η χώρα του τον Ιούνιο θα χρησιμοποιήσει παίκτες από τη Κ21.

Στις 7 Ιουνίου μάλιστα οι Ιταλοί, θα έρθουν στο Παγκρήτιο για να αντιμετωπίσουν τη δικιά μας εθνική.

Ο Μπαλτίνι ρωτήθηκε για τα δύο αυτά παιχνίδια και είπε τα εξής:

« Όντας ο προπονητής της Κ21 της Ιταλίας και μετά από την παραίτηση του Γκατούζο, θα καλέσω μόνο παίκτες από την Κ21 της χώρας για τα φιλικά κόντρα σε Λουξεμβούργο και Ελλάδα. Είναι μία πράξη λογικής και όχι θάρρους.

Πρέπει να ξέρεις πώς να επιλέξεις τους κατάλληλους ανθρώπους. Τη στιγμή που μου έγινε η πρόταση, είπα στον πρόεδρο Γκραβίνα ότι “Δέχομαι αλλά θα φέρω τους παίκτες από την Κ21. Θέλω να βελτιώσω τη δουλειά μου και επίσης να δείξω ποιά είναι αυτά τα παιδιά».