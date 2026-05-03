Φοβερός Φλικ: Η απάντηση του για το αν θα δει το παιχνίδι της Ρεάλ που μπορεί να κρίνει τον τίτλο

Χωρίς να εντυπωσιάσει και παίζοντας όσο χρειαζόταν, η Μπαρτσελόνα πέρασε από την έδρα της Οσασούνα με 2-1 και έκανε ακόμη ένα αποφασιστικό βήμα προς την κατάκτηση του τίτλου.

Οι «μπλαουγκράνα» έφτασαν τους 88 βαθμούς και πλέον περιμένουν ένα στραβοπάτημα της Ρεάλ Μαδρίτης απέναντι στην Εσπανιόλ για να στεφθούν πρόωρα πρωταθλητές. Σε διαφορετική περίπτωση, όλα θα κριθούν στο επερχόμενο clasico της επόμενης εβδομάδας.

Ο Χάνσι Φλικ, προπονητής της Μπαρτσελόνα, απέφυγε κάθε πρόωρο πανηγυρισμό ξεκαθαρίζοντας ότι η ομάδα θα γιορτάσει μόνο όταν ο τίτλος κατακτηθεί και μαθηματικά. «Κάναμε τη δουλειά μας. Το τι θα γίνει αύριο δεν εξαρτάται από εμάς», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, προκάλεσε αίσθηση όταν αποκάλυψε πως δεν σκοπεύει να παρακολουθήσει το παιχνίδι της Ρεάλ, δίνοντας μια επική απάντηση: «Δεν δίνω σημασία σε αυτά. Ίσως πάω με τη γυναίκα μου να δω μια παράσταση».