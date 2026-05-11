Λίβερπουλ: Θα αφιερώσει μνημείο στον αδικοχαμένο Ζότα και τον αδερφό του, Αντρέ
Η Λίβερπουλ σε μία συγκινητική κίνηση θα τιμήσει τον Ντιόγκο Ζότα και τον αδερφό του Αντρέ Σίλβα.
΄Εχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος από εκείνο το τραγικό δυστύχημα που συγκλόνισε την αθλητική κοινώτητα. Ο Ντιόγκο Ζότα και ο αδερφός του Αντρέ Σίλβα, έχασαν τη ζωή τους τον περασμένο Ιούλιο και οι «Reds» δε θα τους ξεχάσουνε ποτέ.
Πέρα από τις άπειρες ενέργειες που έχουν κάνει οπαδοί, παίκτες και ομάδα, η Λίβερπουλ θα προχωρήσει σε μία ακόμα φτιάχνοντας για τα δύο αδέρφια ένα μικρό μνημείο.
Συγκεκριμένα θα υπάρχουν δύο πέτρινες βάσεις που θα στηρίζουν δύο καρδιές και τα νούμερα που φόραγαν στη φανέλα τους. Ξεχωριστή αφιέρωση με το «Forever 20» γραμμένο πάνω μαζί με χαραγμένο το τραγούδι των Άγγλων για τον Πορτογάλο αλλά και κάποιες ξεχωριστές λεπτομέρειες για τη ζωή του.
Το μνημείο θα τοποθετηθεί στη 97η Λεωφόρο έξω από το Άνφιλντ, στο σημείο όπου χιλιάδες φίλαθλοι είχαν αφήσει λουλούδια, κασκόλ, φανέλες, πανό και προσωπικά μηνύματα αμέσως μετά την τραγική είδηση.