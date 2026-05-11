Λίβερπουλ: Θα αφιερώσει μνημείο στον αδικοχαμένο Ζότα και τον αδερφό του, Αντρέ

΄Εχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος από εκείνο το τραγικό δυστύχημα που συγκλόνισε την αθλητική κοινώτητα. Ο Ντιόγκο Ζότα και ο αδερφός του Αντρέ Σίλβα, έχασαν τη ζωή τους τον περασμένο Ιούλιο και οι «Reds» δε θα τους ξεχάσουνε ποτέ.

Πέρα από τις άπειρες ενέργειες που έχουν κάνει οπαδοί, παίκτες και ομάδα, η Λίβερπουλ θα προχωρήσει σε μία ακόμα φτιάχνοντας για τα δύο αδέρφια ένα μικρό μνημείο.

Συγκεκριμένα θα υπάρχουν δύο πέτρινες βάσεις που θα στηρίζουν δύο καρδιές και τα νούμερα που φόραγαν στη φανέλα τους. Ξεχωριστή αφιέρωση με το «Forever 20» γραμμένο πάνω μαζί με χαραγμένο το τραγούδι των Άγγλων για τον Πορτογάλο αλλά και κάποιες ξεχωριστές λεπτομέρειες για τη ζωή του.

Liverpool release images of the new permanent memorial at Anfield in tribute to Diogo Jota and his brother André Silva.❤️



🗣️ “Titled 'Forever 20', it celebrates their lives, their bond, and the love and respect felt by family, teammates and supporters across the world.



Το μνημείο θα τοποθετηθεί στη 97η Λεωφόρο έξω από το Άνφιλντ, στο σημείο όπου χιλιάδες φίλαθλοι είχαν αφήσει λουλούδια, κασκόλ, φανέλες, πανό και προσωπικά μηνύματα αμέσως μετά την τραγική είδηση.