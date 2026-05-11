Ιστορική στιγμή στην Bundesliga: Η Μαρί-Λουίζ Έτα πανηγύρισε την πρώτη νίκη της

Η προπονήτρια της Ουνιόν Βερολίνου, Μαρί-Λουίζ Έτα, συνεχίζει να γράφει ιστορία στο γερμανικό ποδόσφαιρο. Μετά την πρώτη παρουσία της στον πάγκο πέτυχε και την πρώτη της νίκη στην Bundesliga.

Η Γερμανίδα προπονήτρια αποτελεί την πρώτη γυναίκα που κοουτσάρει ανδρική ομάδα σε ένα από τα πέντε κορυφαία πρωταθλήματα της «Γηραιάς Ηπείρου». Πλέον, κατέχει ακόνα ένα σπουδαίο επίτευγμα στο παλμαρέ της, καθώς κατέκτησε την πρώτη της νίκη.

Το ιστορικό ματς

Η Ουνιόν ανιμετώπισε εκτός έδρας τη Μάιντζ και κατάφερε να πάρει τους τρεις βαθμούς. Η ομάδα της Έτα άνοιξε το σκορ στο 38΄ με το γκολ του Ίλιτς. Στο δεύτερο μέρος η Μάιντζ απάντησε με τον Μπέκερ στο 48' και το παιχνί πήρε «φωτιά». Ενώ η αναμέτρηση πήγαινε προς το τέλος, οΜπερκ έκανε το 2-1 στο 88' και στις καθυστερήσεις, στο 90+1’, ο Γιουράνοβιτς «κλείδωσε» τη νίκη γράφοντας το τελικό 3-1 για την ομάδα του Βερολίνου.