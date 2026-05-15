Παναθηναϊκός: Στα «σκαριά» συμφωνία εκατομμυρίων για την ονομασία του γηπέδου στον Βοτανικό

Ο Παναθηναϊκός βιώνει μια δύσκολη αγωνιστική περίοδο, την ώρα όμως που οι εξελίξεις γύρω από την ανέγερση του νέου του γηπέδου στον Βοτανικό προχωρούν με γοργούς ρυθμούς. Η εντυπωσιακή αρένα αρχίζει να παίρνει την μορφή της, με τις εξέδρες διαρκώς να ψηλώνουν και τις εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη να οδεύουν προς την δική τους αρχή μέσα στις επόμενες βδομάδες.

Οι «πράσινοι», μέλη του Δήμου, της Κυβέρνησης καθώς επίσης και άνθρωποι της κατασκευαστικής εταιρίας διαβεβαιώνουν πως το έργο θα έχει ολοκληρωθεί το καλοκαίρι του 2027, αλλάζοντας επίπεδο την ομάδα και εκτοξεύοντας τα έσοδα της.

Με τις περισσότερες λεπτομέρειες να έχουν διευθετηθεί, ο Παναθηναϊκός αρχίζει να ψάχνει τον βασικό χορηγό για την ονοματοδοσία του γηπέδου του, με τις πληροφορίες να αναφέρουνπως δύο τεράστιες πολυεθνικές εταιρίες έχουν ήδη εκφράσει ενδιαφέρον. Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν πως η μία εξ αυτών είναι ένας ασιατικός «Κολοσσός» και μία απ’ τις μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας (consumer electronics) παγκοσμίως, ενώ αντίστοιχου παγκόσμιου βεληνεκούς είναι και η δεύτερη εταιρεία που ενδιαφέρεται για να «βάλει» το όνομά της δίπλα στη νέα αρένα του «τριφυλλιού».

Το όλο ζήτημα το χειρίζεται ο ίδιος ο Γιάννης Αλαφούζος, ο οποίος έχει δώσει εδώ και καιρό τις κεντρικές κατευθυντήριες γραμμές προς συνεργάτες του, σε συνεργασία με τους οποίους προχωρούν τις συζητήσεις με τις ενδιαφερόμενες εταιρείες.