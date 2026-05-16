Κολοσσός Ρόδου - Ολυμπιακός 58-97: Έβγαλε την υποχρέωση και ετοιμάζεται για Final 4

Ο Ολυμπιακός δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα στη Ρόδο, επικράτησε άνετα του Κολοσσού Ρόδου με 97-58 και «σφράγισε» την πρόκριση για τα ημιτελικά των playoffs της Stoiximan GBL με 2-0 στη σειρά. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα συνέχισε το αήττητο σερί της στο πρωτάθλημα και πλέον στρέφει όλη την προσοχή της στο Final Four της EuroLeague και τον ημιτελικό απέναντι στη Φενέρμπαχτσε στις 22 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.



Οι Πειραιώτες μπήκαν απόλυτα σοβαροί από το πρώτο λεπτό και με εξαιρετική ευστοχία από τα 6,75 μ. έχτισαν γρήγορα διαφορά ασφαλείας. Με τον Πίτερς να δίνει λύσεις στο σκοράρισμα και τον Χολ να κυριαρχεί κοντά στο καλάθι, ο Ολυμπιακός έκλεισε την πρώτη περίοδο μπροστά με 28-11, δείχνοντας από νωρίς ποιος θα επιβάλει τον ρυθμό.



Στη δεύτερη περίοδο η εικόνα δεν άλλαξε. Οι «ερυθρόλευκοι» συνέχισαν με την ίδια ένταση, ανέβασαν τη διαφορά πάνω από τους 20 πόντους και πήγαν στα αποδυτήρια προηγούμενοι με 55-27. Ο Νιλικίνα βοήθησε σημαντικά επιθετικά, ενώ συνολικά η ομάδα του Μπαρτζώκα είχε πολύ καλά ποσοστά στο τρίποντο και έλεγξε πλήρως τον αγώνα.



Το δεύτερο ημίχρονο εξελίχθηκε σε τυπική διαδικασία. Ο Ολυμπιακός συνέχισε να βρίσκει εύκολα σκορ, με τους Ντόρσεϊ και Πίτερς να ανεβάζουν ακόμα περισσότερο τη διαφορά, η οποία έφτασε πάνω από τους 30 πόντους. Ο Κολοσσός δεν κατάφερε να αντιδράσει και η τρίτη περίοδος ολοκληρώθηκε με το σκορ στο 77-39.



Στο τελευταίο δεκάλεπτο οι φιλοξενούμενοι διατήρησαν τον απόλυτο έλεγχο, με τον Μπαρτζώκα να ανοίγει το rotation και να δίνει χρόνο συμμετοχής σε παίκτες με μικρότερο ρόλο μέσα στη σεζόν. Το τελικό 97-58 επιβεβαίωσε τη μεγάλη διαφορά δυναμικότητας ανάμεσα στις δύο ομάδες.



Κορυφαίοι για τον Ολυμπιακό ήταν ο Πίτερς με 18 πόντους και 10 ριμπάουντ, ο Χολ που ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 21 πόντους και 13 ριμπάουντ, αλλά και ο Ντόρσεϊ με 15 πόντους. Θετική παρουσία είχαν επίσης οι Νιλικίνα και Λαρεντζάκης. Από την πλευρά των Ροδιτών ξεχώρισε ο Γκαλβανίνι με 14 πόντους και 10 ριμπάουντ.



Απόντες για τους «ερυθρόλευκους» ήταν οι Φουρνιέ, Μιλουτίνοφ, Ουόκαπ, Τζόζεφ, Φαλ και ΜακΚίσικ, οι οποίοι αναμένεται να επιστρέψουν στις προπονήσεις ενόψει της συνέχειας.