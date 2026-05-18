Το μήνυμα των παικτών του Ολυμπιακού για το Final Four της Αθήνας

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται στο Final four της Αθήνας και ετοιμάζεται να ράψει το 4ο του αστέρι.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα προπονείται για να κατακτήσει την Ευρωλίγκα και ταυτόχρονα κάποιοι παίκτες απαντάνε σε μερικές ερωτήσεις στο κανάλι της ΚΑΕ στο Youtube. Οι παίκτες που απαντάνε είναι οι Ντόντα Χολ, Γιαννούλης Λαρετζάκης και Άλεκ Πίτερς.

Αν το φετινό ταξίδι της ομάδας ήταν ταινία, ποιος θα ήταν ο τίτλος της;

-Χολ: «Μόνο Ολυ, αυτό είναι σκληρό».

-Λαρετζάκης: «Η Τροία».

-Πίτερς: «Τα δίνουμε όλα».

10" πριν βγεις στο παρκέ του final four, τι πιστεύεις πως θα περάσει από το μυαλό σου;

- Χολ: «Αλήθεια όταν βγαίνω στο παρκέ αυτό που σκέφτομαι πιο πολύ είναι ο πατέρας μου».

-Λαρετζάκης: «Ό,τι ήρθε η ώρα.. πάμε και ό,τι γίνει».

-Πίτερς: «Το ίδιο που έρχεται στο μυαλό πριν από κάθε παιχνίδι».

Ένα μήνυμα στο κόσμο του Ολυμπιακού πριν το Final 4:

-Χολ: «Μόνο αγάπη σε εκείνους, πάμε να το κάνουμε πραγματικότητα».

-Λαρετζάκης: «Να έρθουν όσοι περισσότεροι γίνεται στο ΟΑΚΑ».

-Πίτερς: «Μεταδίδεται τα πάντα προς εμάς, την ενέργεια, την υποστήριξη, την αγάπη, όλα θα χρειαστούν και θα χρειαστούν σε δεκαπλάσια ποσότητα και ξέρω πως θα το κάνετε αυτό, ανυπομονώ να σας δω εκεί».