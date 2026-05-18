EuroLeague: Όλα όσα πρέπει να ξέρεις για το Final Four της Αθήνας

Η Αθήνα είναι έτοιμη να υποδεχτεί το Final Four της EuroLeague στο Telekom Center (ΟΑΚΑ) και το ευρωπαϊκό μπάσκετ ανυπομονεί για την σημαντικότερη στιγμή της διοργάνωσης.

Τα ζευγάρια που θα διεκδικήσουν μία θέση στον τελικό και μετέπειτα τον τίτλο είναι Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε και Βαλένθια-Ρεάλ Μαδρίτης.

Πρόγραμμα αγώνων στο Telekom Center

Οι ημιτελικοί θα διεξαχθούν την Παρασκευή 22/05. Ο πρώτος αγώνας ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Φενέρμπαχτσε θα ξεκινήσει στις 18:00 και θα δώσει την σκυτάλη στο ζευγάρι Βαλένθια-Ρεάλ Μαδρίτης στις 21:00.

Ο μεγάλος τελικός θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 24/05 και ώρα 21:00 ανάμεσα στους νικητές των παραπάνω ζευγαριών.

Όλοι οι αγώνες θα μεταδοθούν τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Συνεντεύξεις Τύπου

Οι συνεντεύξεις τύπου πριν την έναρξη των ημιτελικών θα πραγματοποιηθούν στο Ίδρυμα Ωνάσης την Πέμπτη 21 Μαΐου. Θα συμμετέχουν οι 4 προπονητές με έναν παίκτη από κάθε ομάδα (για τον Ολυμπιακό θα είναι οι Γιώργος Μπαρτζώκας και Κώστας Παπανικολάου, και για τη Φενέρ οι Σαρούνας Γιασικεβίτσιους και Νάντο Ντε Κολό).

Το Championship Game Press Conference θα γίνει το Σάββατο 23 Μαΐου στις 12:00: Η συνέντευξη τύπου των φιναλίστ του μεγάλου τελικού θα γίνει στην αίθουσα τύπου του ΟΑΚΑ, όπως και οι συνεντεύξεις αμέσως μετά τη λήξη των αγώνων της Παρασκευής και της Κυριακής.

Πως θα καθίσουν οι φίλαθλοι

Λόγω της αυστηρής ελληνικής νομοθεσίας και για την αποφυγή επεισοδίων, η EuroLeague εφαρμόζει ένα νέο σύστημα ονομαστικών εισιτηρίων και κατανομής.

Από τις 11 Μαΐου, όλοι οι κάτοχοι εισιτηρίων έπρεπε να δηλώσουν την ομάδα που υποστηρίζουν στην πλατφόρμα της Euroleague. Με βάση αυτή τη δήλωση, η διοργάνωση προχωρά σε ίση κατανομή των οπαδών των 4 ομάδων σε συγκεκριμένες ζώνες («πέταλα» και κερκίδες) του Telekom Center, ώστε να είναι διαχωρισμένοι και να διασφαλιστεί η ασφάλεια.

Τα ονομαστικά εισιτήρια θα γίνουν διαθέσιμα για λήψη στις 20 Μαΐου στις 11:00 (ώρα Ελλάδας). Η είσοδος στο ΟΑΚΑ θα επιτραπεί μόνο με την επίδειξη του ονομαστικού εισιτηρίου και της ταυτότητας/διαβατηρίου που να ταυτίζεται απόλυτα με τα στοιχεία του εισιτηρίου.

EuroLeague FanZone

Η επίσημη «Fan Zone» της διοργάνωσης δεν θα βρίσκεται στο ΟΑΚΑ, αλλά θα «πλημμυρίσει» το κέντρο της Αθήνας, μπροστά από το Ζάππειο Μέγαρο και θα διαρκέσει από την Πέμπτη 21 Μαΐου έως και την Κυριακή 24 Μαΐου.

Θα περιλαμβάνει δραστικά παιχνίδια, ένα κεντρικό γήπεδο μπάσκετ, live μουσική, συλλεκτικά αντικείμενα και εμφανίσεις από θρύλους της EuroLeague.

Την Πέμπτη θα γίνει εκεί και ο μεγάλος τελικός του «Adidas Hoop District», όπου η είσοδος θα είναι δωρεάν, αλλά η προεγγραφή στο site της EuroLeague ή μέσω QR codes επιτόπου είναι υποχρεωτική για να λάβετε το ειδικό βραχιολάκι εισόδου.

