Φρούριο η Αθήνα για το Euroleague Final Four - Lockdown ασφαλείας στο κέντρο της πόλης

Σε αυξημένα μέτρα ασφαλείας προχωρά η Ελληνική Αστυνομία ενόψει του Euroleague Final Four 2026, με απόφαση που προβλέπει την απαγόρευση υπαίθριων δημόσιων συναθροίσεων και μηχανοκίνητων πορειών σε κεντρικές περιοχές της Αθήνας από τις 21 έως τις 25 Μαΐου. Η ΕΛ.ΑΣ. επικαλείται αυξημένο κίνδυνο επεισοδίων, μεγάλη συγκέντρωση φιλάθλων και πιθανή σοβαρή διατάραξη της κοινωνικής και οικονομικής ζωής της πόλης κατά τη διάρκεια της κορυφαίας μπασκετικής διοργάνωσης.

Ειδικότερα, ανακοινώνεται ότι με απόφαση του διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών, απαγορεύεται η πραγματοποίηση υπαίθριων δημόσιων συναθροίσεων και μηχανοκίνητων πορειών στο κέντρο της Αθήνας, από την 06.00 ώρα της 21-5-2026 έως και την 06.00 ώρα 25-5-2026 και συγκεκριμένα στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Ριζάρη-Πλουτάρχου -Υψηλάντου – Μονής Πετράκη – Ραβινέ- Βλαδίμηρου Μπένση-Παπαδιαμαντοπούλου – Αλκμάνος – Ίωνος Δραγούμη – Λεωφ. Βασιλέως Αλεξάνδρου – Αντήνορος-Ριζάρη.



Η παραπάνω απαγόρευση επιβάλλεται κατ’ εφαρμογή των κείμενων διατάξεων περί δημοσίων υπαίθριων συναθροίσεων και ερείδεται σε ειδική, συγκεκριμένη και επαρκώς τεκμηριωμένη εκτίμηση κινδύνου, σύμφωνα με τις αρχές της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας, λαμβάνοντας υπόψη τους χώρους ενδιαφέροντος της εν θέματι αθλητικής διοργάνωσης, καθώς και το χρονικό διάστημα διάρκειας της, επισημαίνει η ΕΛΑΣ.



Αναφέρει ακόμη ότι κατά το χρονικό διάστημα διεξαγωγής του Euroleague Final Four αναμένεται αυξημένη παρουσία φιλάθλων, αποστολών ομάδων, επισήμων και λοιπών εμπλεκομένων προσώπων στο κέντρο της Αθήνας και ιδίως στην ανωτέρω οριοθετημένη περιοχή. Η πραγματοποίηση δημόσιων υπαίθριων συναθροίσεων ή μηχανοκίνητων πορειών στην εν λόγω περιοχή δύναται να προκαλέσει σοβαρό κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια λόγω της πιθανότητας συγκέντρωσης μεγάλου αριθμού προσώπων και εκδήλωσης αντιπαραθέσεων ή επεισοδίων. Παράλληλα, τυχόν συναθροίσεις ή μηχανοκίνητες πορείες δύνανται να επιφέρουν σοβαρή διατάραξη της κοινωνικοοικονομικής ζωής, ιδίως με παρεμπόδιση της κυκλοφορίας, δυσχέρανση της πρόσβασης σε δημόσιες υπηρεσίες, επιχειρήσεις, κατοικίες και χώρους φιλοξενίας καθώς και με επιβάρυνση της ομαλής λειτουργίας της πόλης.

Το μέτρο κρίνεται πρόσφορο και αναγκαίο, διότι ηπιότερα μέτρα δεν επαρκούν για την αποτελεσματική πρόληψη των ανωτέρω κινδύνων ενώ είναι αναλογικό, καθώς έχει περιορισμένη χρονική διάρκεια, αφορά συγκεκριμένα οριοθετημένη περιοχή και περιορίζεται στον απολύτως αναγκαίο χώρο και χρόνο για την προστασία της δημόσιας ασφάλειας και της κοινωνικοοικονομικής ζωής, καταλήγει η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ.

Τι περιλαμβάνει το επιχειρησιακό σχέδιο της ΕΛΑΣ

Ενόψει της διεξαγωγής των αγώνων του Final Four της Euroleague, που θα πραγματοποιηθούν στις 22 και 24 Μαΐου 2026 στις εγκαταστάσεις του Ο.Α.Κ.Α. «TELECOM CENTER ATHENS», η Ελληνική Αστυνομία θα λάβει αυξημένα μέτρα τάξης, ασφάλειας και τροχαίας. Με δεδομένο ότι η διοργάνωση αποτελεί αθλητικό γεγονός διεθνούς εμβέλειας και ιδιαίτερης σημασίας για την Αθήνα και τη χώρα μας, η ασφαλής και ομαλή διεξαγωγή των αγώνων, η προστασία των φιλάθλων, των αποστολών, των εργαζομένων και των πολιτών, καθώς και η οργανωμένη μετακίνησή τους προς και από τις αθλητικές εγκαταστάσεις, αποτελούν απόλυτη προτεραιότητα.

Για τον σκοπό αυτό, εκπονήθηκε ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο, το οποίο προβλέπει αυξημένη αστυνομική παρουσία, ανάπτυξη ζωνών προελέγχου και ελέγχων ασφαλείας περιμετρικά του σταδίου, αυστηρούς και στοχευμένους ελέγχους, καθώς και ειδικές κυκλοφοριακές και επιχειρησιακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή του Ο.Α.Κ.Α. και στους βασικούς οδικούς άξονες.

Οι έλεγχοι θα είναι εντατικοί και συνεχείς, ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα εισέρχονται στον χώρο επικίνδυνα ή άλλα απαγορευμένα αντικείμενα, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο ασφαλείας αθλητικών διοργανώσεων.

Η Ελληνική Αστυνομία καθιστά σαφές ότι δεν θα υπάρξει καμία απολύτως ανοχή σε φαινόμενα βίας, πρόκλησης επεισοδίων, κατοχής ή χρήσης επικίνδυνων αντικειμένων, φθορών ή οποιασδήποτε άλλης παράνομης συμπεριφοράς που δύναται να διαταράξει τη δημόσια τάξη και να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια της διοργάνωσης. Οι αστυνομικές δυνάμεις θα ενεργούν άμεσα, συντονισμένα και με επιχειρησιακή ετοιμότητα σε κάθε σχετικό περιστατικό.

Παράλληλα, καλούνται οι φίλαθλοι να προσέρχονται έγκαιρα στις εγκαταστάσεις, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αστυνομικών και των αρμόδιων Αρχών και να επιδεικνύουν υπευθυνότητα και συνεργασία καθ’ όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης. Θα εκδοθούν επίσης αναλυτικές ανακοινώσεις με ειδικότερες οδηγίες και πληροφορίες για τις προβλεπόμενες διαδρομές προσέγγισης και αποχώρησης των φιλάθλων, τα σημεία ελέγχου, τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία πληροφορία για την ασφαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης.