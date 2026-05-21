Το ειδικό βραχιολάκι που θα φοράνε οι φίλαθλοι των ομάδων στο Final Four

Το Final Four της Αθήνας πλησιάζει και το Telekom Center είναι έτοιμο να φιλοξενήσει τους πρώτους ημιτελικούς την Παρασκευή (22/5) με τον Ολυμπιακό να αντιμετωπίζει την Φενέρμπαχτσε, ενώ αργότερα οι Ρεάλ Μαδρίτης και Βαλένθια θα «διασταυρώσουν τα ξίφη τους».

Η διοργανώτρια αρχή έχει ως βασικό της μέλημα την επιτυχημένη διεξαγωγή του τουρνουά και την ομαλή προέλευση των φιλάθλων όλων των ομάδων στο T-Center, επομένως τα μέτρα ασφαλείας αναμένονται αρκετά αυστηρά, με τους ελέγχους να είναι εξονυχιστικοί.

Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη έκανε γνωστό τον τρόπο που οι φίλοι της κάθε ομάδας θα καταφθάσουν στο γήπεδο, από διαφορετικές περιοχές ώστε να αποφευχθεί η όποια σύγκρουση, ενώ μετά τους ελέγχους, ο κάθε οπαδός θα λαμβάνει ένα ειδικό βραχιολάκι ασφαλείας το οποίο θα είναι απαραίτητο για την είσοδο στο γήπεδο.