Ολυμπιακός: «Με σεβασμό στους αντιπάλους και το χώρο δίνουμε ώθηση για την κατάκτηση της Ευρώπης»

Λίγες ώρες πριν τον αυριανό (22/05) μεγάλο ημιτελικό του Final Four της Eurolague κόντρα στη Φενερμπαχτσέ, η ΚΑΕ Ολυμπιακός εξέδωσε ανακοίνωση με οδηγίες για τη συμπεριφορά και την πρόσβαση στο Telekom Center που θα φιλοξενήσει τον αγώνα.

Η ανακοίνωση:

«Ο Ολυμπιακός μας είναι έτοιμος να ριχτεί στη μάχη του Final Four της Αθήνας, έχοντας στο πλευρό του τη μεγαλύτερη δύναμή του: τον ανεπανάληπτο κόσμο του, που αναμένεται να κατακλύσει το “Telekom Center Athens” και να δημιουργήσει για ακόμη μία φορά ατμόσφαιρα αντάξια της ιστορίας και του μεγαλείου του συλλόγου μας.

Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, ο Θρύλος δίνει το «παρών» στη μεγαλύτερη γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ και όπως έχει συμβεί σε κάθε Final Four αυτής της διαδρομής, έτσι και φέτος ο κόσμος του Ολυμπιακού αναμένεται να αποτελέσει το σημείο αναφοράς της διοργάνωσης, κλέβοντας την παράσταση με την αφοσίωση, τον παλμό και την αστείρευτη στήριξή του.

Περισσότεροι από 50.000 φίλαθλοι έχουν ταξιδέψει τα τελευταία πέντε χρόνια στο πλευρό της ομάδας μας, μετατρέποντας κάθε Final Four σε «ερυθρόλευκη» έδρα και δημιουργώντας ένα ανεπανάληπτο ρεκόρ παρουσίας και στήριξης, που αποτυπώνει με τον πιο εμφατικό τρόπο το μοναδικό δέσιμο αυτού του κόσμου με τον Ολυμπιακό.

Ο λαός του Θρύλου δεν είναι απλώς συνοδοιπόρος αυτής της προσπάθειας. Είναι η ψυχή, η ενέργεια και η δύναμη που σπρώχνει αυτή την ομάδα να ξεπερνά τα όριά της και να διεκδικεί κάθε χρόνο την κορυφή της Ευρώπης.

Με φωνή, πάθος και απόλυτο σεβασμό προς τους αντιπάλους μας και τον χώρο που μας φιλοξενεί, στεκόμαστε όλοι μαζί δίπλα στην ομάδα και της δίνουμε την ώθηση για να πετύχει τον μεγάλο στόχο: την κατάκτηση της Ευρώπης.

Θεωρούμε δεδομένο πως οι φίλαθλοί μας, τιμώντας την ιστορία, τις αξίες και τις αρχές που πρεσβεύει ο Ολυμπιακός, θα σταθούν στο πλευρό του Γιώργου Μπαρτζώκα και των παικτών του αποκλειστικά με τη δύναμη της φωνής, του πάθους και της μοναδικής τους παρουσίας.

Τα μέτρα ασφαλείας θα είναι ιδιαίτερα αυστηρά, όπως ισχύει σε όλους τους αγώνες της Ευρωλίγκας. Για τον λόγο αυτό, παρακαλούμε θερμά τους φιλάθλους μας να διαβάσουν προσεκτικά και να ακολουθήσουν τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στο παρακάτω link.



Πάμε ΟΛΟΙ μαζί να ζήσουμε μία ακόμη αξέχαστη ερυθρόλευκη εμπειρία».