Συνέντευξη Τύπου Final Four: Δηλώσεις Μπαρτζώκα - Παπανικολάου: «Σημασία το τρόπαιο, όχι το γήπεδο»

Το Final Four στο Telekom Center πλησιάζει και οι προπονητές και οι αρχηγοί των τεσσάρων ομάδων δέχθηκαν ερωτήσεις από δημοσιογράφους σχετικά με την πολυαναμενόμενη διοργάνωση.

Ο Ολυμπιακός είναι η μοναδική ελληνική ομάδα που θα διεκδικήσει το τρόπαιο και ο Γιώργος Μπαρτζώκας μαζί με τον Κώστα Παπανικολάου μίλησαν και απάντησαν σε ερωτήσεις των δημοσιογράφων σχετικά με τα παιχνίδια που έρχονται και την μάχη για το τρόπαιο.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε μεταξύ άλλων για τον αρχηγό του, Κώστα Παπανικολάου, για τις ομοιότητες της ομάδας του 2013 που κατέκτησε για τελευταία φορά τον τίτλο με τη φετινή, αλλά και για το μεγάλο ρόστερ των Πειραιωτών.

Οι δηλώσεις του προπονητή του Ολυμπιακού

Για το Final Four στην Αθήνα: «Δεν ξέρεις ποτέ εξαρτάται από το αποτέλεσμα. Η διαφορά είναι ότι δεν ταξιδεύουμε και θα έχουμε μαζί τον κόσμο μας. Για εμάς είναι σημαντικό που είμαστε μέρος του Final Four. Είμαι σίγουρος ότι όποιος είναι εδώ ξέρει πόσο σημαντικό ειναι να είσαι εδω. Δεν είναι εύκολο υπάρχουν φανταστικές ομάδες και απολαμβάνω τη στιγμή, Θα προσπαθήσουμε όσο πιο σκληρά μπορούμε να κατακτήσουμε τον τίτλο».

Για τον Παπανικολάου και τις συμμετοχές του στο Final Four: «Τον ρώτησα πόσα έχει και μου είπε 10. Έχει μεγάλη αξία για εμάς».

Για τη σύνδεση της ομάδας του σήμερα με το 2013: «Δεν θα αντιμετωπίσω την ερώτηση ως προβοκατόρικη. Είναι πολύ δύσκολο να φτάσεις εδώ. Μερικές φορές είναι ο Θεός, η τύχη, ή ο Γιουλ. Εμείς υποσχόμαστε να παλέψουμε. Αν ο Θεός θέλει να μας το δώσει φέτος θα είμαστε χαρούμενοι».

Για το αν υπάρχουν ομοιότητες με το 2013 και αν έχει συζητηθεί μέσα στην ομάδα: «Ήταν μία εξαιρετική συνθήκη για εμάς και τον Ολυμπιακό. Είχαμε μία ομάδα με μεγάλο κίνητρο και ταλέντο. Φέτος βλέπω κάποια παρόμοια πράγματα στην επίθεση. Αλλά νομίζω ότι είμαστε φέτος πιο υγιείς από ποτέ και με μεγάλο κίνητρο».

Για τους ψηλούς και το ρόστερ του Ολυμπιακού: «Πιστεύω ότι σε όλα στη ζωή υπάρχει μία ισορροπία. Όταν χτίζεις κάτι βρίσκεις τα κομμάτια που ταιριάζουν μεταξύ τους. Έχουμε μία εξαιρετική φροντ λάιν. Οι παίκτες είναι σημαντικοί και όλοι κάνουν τη δουλειά. Δεν ξεχωρίζω το μπάσκετ με θέσεις, αλλά με το πόσο διατεθειμένος είσαι να βοηθήσεις να ομάδα σου να κερδίσει.»

Για το μεγάλο ρόστερ της ομάδας του: «Είναι μία μεγάλη σεζόν με πολλά παιχνίδια. Είναι αδύνατον να έχουμε ρόστερ 8-9 παικτών. Παλιά παίζανε 7-8 παίκτες και τώρα δεν φτάνουν ίσως ούτε και οι 15. Για εμάς είναι πολύ σημαντικό και βοηθητικό. Έχουμε τους ανθρώπους στο σύλλογο που κάθε παίκτη που έρχεται τον κάνουν να νιώθει μέρος της ομάδας και της οικογένειας.»

Από την άλλη ο Κώστας Παπανικολάου μίλησε για τα συναισθήματά του σε όσα Final Four έχει αγωνιστεί, αναφέρθηκε στην ομάδα του 2013 που ήταν και μέλος όταν κατέκτησε την EuroLeague και σχολίασε και το κίνητρο της κατάκτησης του τίτλου στο ΟΑΚΑ.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του αρχηγού του Ολυμπιακού

Η πρώτη φορά που συμμετέχεις είναι απίστευτο. Αυτό το συναίσθημα το έχεις μία φορά. Κάθε φορά όμως είναι διαφορετική μετά από τόση προσπάθεια. Φέτος γίνεται στην χώρα μας. »

Για τη σύνδεση της ομάδας του σήμερα με εκείνη του 2013: «Αν υπήρχε ένα μαγικό κομμάτι θα το βρίσκαμε. Είναι ένα ματς 40 λεπτών προσπαθούν και αυτοί. Δεν υπάρχει μαγικό ραβδάκι για να κάνεις το κάτι παραπάνω. Αυτή είναι η μαγεία του Final Four και αυτό πρέπει να κάνουμε και φέτος».

Για το κίνητρο της έδρας του Final Four: «Το πιο σημαντικό είναι να πάρεις το τρόπαιο και όχι το γήπεδο. Πρέπει να πάρεις τον τίτλο ανεξαρτήτως συνθηκών. Θέλουμε να κάνουμε τον κόσμο μας χαρούμενο. Είναι πάντα μαζί μας. Είναι έξτρα κίνητρο το που γίνεται το Final Four, αλλά μέχρι εκεί».

Για την πορεία του και το κίνητρο που έχει: «Αν δεν είχα το κίνητρο και τη θέληση δεν θα έπαιζα μπάσκετ. Ακόμα τα έχω όπως πρώτα, αλλά βρίσκομαι κοντά στο τέλος και ζω κάθε στιγμή όσο πιο έντονα μπορώ. Ακόμα έχω την ίδια φωτιά μέσα μου και προσπαθώ για το καλύτερο της ομάδας μου».