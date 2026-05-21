Final Four στην Αθήνα, 19 χρόνια μετά: Όταν η πρωτεύουσα «γιορτάζει» για το μπάσκετ

Λίγα 24ωρα πριν το τζάμπολ της κορυφαίας στιγμής του ευρωπαϊκού μπάσκετ, η Αθήνα «φοράει» τα καλά της για να υποδεχτεί ξανά το Final Four της EuroLeague, 19 χρόνια μετά την πρώτη φορά. Τότε, ο οικοδεσπότης Παναθηναϊκός κατακτούσε το 4ο τρόπαιο του, με τον Ομπράντοβιτς στον πάγκο και σπουδαίους παίκτες μεταξύ των οποίων και ο MVP εκείνου του Final 4, του Δημήτρη Διαμαντίδη.

Επιστρέφοντας στο σήμερα, η Αθήνα υποδέχεται ξανά την ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ, με το παρελθόν να μοιάζει πιο ζωντανό από ποτέ.

Δυο εποχές που «συνδέονται»

Το 2007 ήταν μια άλλη εποχή. Τα social media ήταν ακόμη στα σπάργανα, η EuroLeague είχε διαφορετικό ρυθμό, διαφορετική αίσθηση. Όμως οι πρωταγωνιστές του τότε συνεχίζουν, με έναν σχεδόν κινηματογραφικό τρόπο, να συνδέονται με την σημερινή εποχή.

Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, που τότε μετά την κατάκτηση του τροπαίου από τον Παναθηναϊκό φόρεσε την πράσινη φανέλα και καθοδηγούσε την ομάδα στην κούπα το 2009 στο Βερολίνο, επιστρέφει τώρα στην Αθήνα ως προπονητής της Φενέρ. Από floor general έγινε αρχιτέκτονας. Από δημιουργός φάσεων, δημιουργός ομάδων, σκαρφαλώνοντας πέρσι στην κορυφή της Ευρώπης, στο εξωτικό Άμπου Ντάμπι.

Και δεν είναι μόνο αυτός. Ο Βασίλης Σπανούλης, ένα από τα πρόσωπα εκείνου του Final Four, αποτελεί σήμερα μία από τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες της νέας γενιάς προπονητών. Ο Δημήτρης Διαμαντίδης, ο MVP του 2007, παραμένει η «σκιά» κάθε σύγχρονου Έλληνα γκαρντ που προσπαθεί να αγγίξει την τελειότητα στις δύο πλευρές του γηπέδου. Η ίδια η διοργάνωση μοιάζει να κουβαλά ακόμη το αποτύπωμα εκείνης της εποχής.

Υπάρχουν όμως και οι μπασκετικές συμπτώσεις που κάνουν τους πιο προληπτικούς να χαμογελούν. Το 2007, η ομάδα που κατέκτησε το τρόπαιο είχε το πλεονέκτημα της ψυχολογίας, της εμπειρίας και μιας σχεδόν «μοιραίας» σύνδεσης με την πόλη που φιλοξενούσε το Final Four.

Το... παρελθόν δείχνει Ολυμπιακό, ο δρόμος όμως είναι δύσκολος

Το 2026, ο Ολυμπιακός του Γιώργου Μπαρτζώκα φτάνει στην Αθήνα ίσως πιο ώριμος από ποτέ. Με κορμό που χτίστηκε μέσα από αποτυχίες και επιστροφές, με μπασκετική ταυτότητα ξεκάθαρη και με την αίσθηση πως αυτή η γενιά «χρωστά» ακόμη μια ευρωπαϊκή κορυφή στον εαυτό της.

Κι όμως, η ιστορία δεν γράφεται τόσο απλά. Η Φενέρ κουβαλά κάτι από την αύρα της κατόχου του τροπαίου και την συνδυάζει πειθαρχία, έλεγχο ρυθμού και πνευματική ανθεκτικότητα.

Η Ρεάλ Μαδρίτης παραμένει το κλαμπ με το απόλυτο ευρωπαϊκό DNA, η ομάδα που ακόμη κι όταν δείχνει να λυγίζει, βρίσκει πάντα τρόπο να επιβιώνει.

Και η Βαλένθια, το αουτσάιντερ της τετράδας, θυμίζει εκείνες τις ομάδες που μπαίνουν χωρίς τεράστια πίεση και τελικά αλλάζουν την ιστορία. Όπως δηλαδή έκανε και στα playoffs απέναντι στον Παναθηναϊκό για να βρεθεί στο F4.

Ίσως η μεγαλύτερη ομοιότητα του τότε με το τώρα να μην είναι τα πρόσωπα ή τα χρώματα. Είναι η αίσθηση ότι η Αθήνα έχει μια ιδιαίτερη σχέση με τις μπασκετικές κορυφές. Σαν η πόλη να «μεγαλώνει» τη σημασία των στιγμών. Το 2007 έμεινε στην ιστορία ως ένα από τα πιο εμβληματικά Final Four όλων των εποχών.

Δεκαεννέα χρόνια μετά, όλα δείχνουν πως το 2026 έχει ήδη αρχίσει να χτίζει τον δικό του μύθο, πριν καν γίνει το πρώτο τζάμπολ...