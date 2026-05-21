Ολυμπιακός: Εικόνες από την προπόνηση των «ερυθρόλευκων» στο T-Center ενόψει Final Four

Ο Ολυμπιακός μετρά αντίστροφα για το τζάμπολ του 5ου διαδοχικού Final Four της EuroLeague, το οποίο φιλοξενείται φέτος στο Telekom Center Athens, έδρα του Παναθηναϊκού AKTOR. Την Παρασκευή (22/5, 18:00) οι Πειραιώτες αντιμετωπίζουν την Φενέρ στον έναν εκ των δύο ημιτελικών, με μοναδικό σκοπό την νίκη που θα τους εξασφαλίσει θέση στον μεγάλο τελικό της Κυριακής.

Οι «ερυθρόλευκοι» έκλεψαν τα φώτα της δημοσιότητας στη media day, με πλήθος δημοσιογράφων να περικυκλώνει τον Γιώργο Μπαρτζώκα και τους παίκτες του στο glass floor του ΟΑΚΑ πριν από την τελευταία προπόνηση της ομάδας.

Μετά την ολοκλήρωση των δηλώσεων, οι Πειραιώτες ολοκλήρωσαν δίχως προβλήματα την προπόνηση τους, όπως φαίνεται και στα πλάνα που εξασφάλισε ο FLASH μέσα από την έδρα που φιλοξενεί την τελική φάση της διοργάνωσης.