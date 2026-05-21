EuroLeague Final Four 2026: Οι διαιτητές των ημιτελικών - Αυτοί σφυρίζουν τον Ολυμπιακό

Ο Ολυμπιακός μετρά αντίστροφα για τον μεγάλο ημιτελικό απέναντι στη Φενέρμπαχτσε στο Final Four της EuroLeague, το οποίο διεξάγεται στην Αθήνα.

Η διοργάνωση ανακοίνωσε το βράδυ της Πέμπτης (21/5) τη διαιτητική τριάδα που θα σφυρίξει την αναμέτρηση της Παρασκευής (22/5, 18:00). Συγκεκριμένα, το παιχνίδι θα διευθύνουν οι Σρέτεν Ράντοβιτς, Κάρλος Περούγκα και Μίλαν Νέντοβιτς.

Παράλληλα, στον δεύτερο ημιτελικό ανάμεσα στη Βαλένθια και τη Ρεάλ Μαδρίτης, διαιτητές θα είναι οι Ρόμπερτ Λοτερμόζερ, Μεχντί Ντιφαλά και Όλεγκς Λάτισεβς.