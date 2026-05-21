Μπαρτζώκας: «Πλεονέκτημα για μας ότι παίζουμε συχνά σε αυτό το γήπεδο»

Αντίστροφα μετράνε άπαντες για την έναρξη του Final Four της EuroLeague στην Αθήνα, που φιλοξενείται στο υπερσύγχρονο Telekom Center Athens. Ο Ολυμπιακός βρέθηκε στο glass floor της έδρας του τελικού και όπως είναι λογικό, ο Γιώργος Μπαρτζώκας και οι παίκτες του συγκέντρωσαν όλο το ενδιαφέρον πάνω τους από τα media.

Ο τεχνικός των «ερυθρόλευκων» μίλησε για τον ημιτελικό απέναντι στη Φενέρ, τη προετοιμασία της ομάδας του και το «πλεονέκτημα» που μπορεί να έχει ο Ολυμπιακός, αγωνιζόμενος σε μια έδρα που γνωρίζει καλύτερα από τις υπόλοιπες τρεις ομάδες.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζώκας

«Δεν είναι πρώτη φορά για εμένα και πάνω-κάτω ξέρω πως είναι η διαδικασία. Πιο πολύ στους παίκτες που το κάνουν πρώτη φορά που φτάνουν σε αυτό το σημείο προσπαθήσαμε να του εξηγήσουμε λίγο την κατάσταση γιατί είναι πρωτόγνωρο. Ξέρετε, το να είσαι στο κέντρο του ευρωπαϊκού μπάσκετ για ένα διήμερο ή μία μέρα, είναι κάτι για το οποίο αν δεν είσαι έτοιμο είναι δύσκολο να το διαχειριστείς. Οπότε αυτό είναι όλο, για εμένα είναι συνηθισμένη αυτή η κατάσταση.

Η συγκεκριμένη αρένα είναι σα... το σπίτι μας, καθώς οι υπόλοιπες ομάδες του Final Four δεν παίζουν τόσο συχνά εδώ όσο εμείς.



Κοιτάξτε αυτό χτίζεται σίγα-σιγά, μέρα με τη μέρα κατά τη διάρκεια όλης της χρονιάς. Είναι μία διαδικασία που είναι πολύ μακράς διαρκείας. Στο τέλος, αν η ομάδα είναι υγιής και κάνει καλές προπονήσεις εκεί χτίζει στην ουσία την αυτοπεποίθησή της και όχι αν είναι ο κόσμος στην κερκίδα 3.000 και 5.000. Αυτήν την στιγμή είναι σημαντικό να χτίσει την αυτοπεποίθηση μέσα από τις συνήθειες σου. Είναι όπως τα μικρά παιδία που η ρουτίνα και η πειθαρχεία τους δίνει ασφάλεια, κάπως έτσι είναι και για τους παίκτες γιατί και αυτοί είναι μικρά παιδία.



Όχι, όχι. Αυτό γίνεται συνήθως αν φτάσεις στον τελικό, εκεί πέρα πολλοί επιλέγουν διάφορα πράγματα. Παίρνουν διάφορες αποφάσεις για να μειώσουν λίγο την πίεση στην ομάδα. Δεν έχουμε περιθώρια για να κάνουμε κάτι διαφορετικό από αυτό που γίνεται πάντα.



Έχω μεγάλη εκτίμηση στον Νικολό Μέλι γιατί είναι ο αμυντικός που δένει τα πράγματα και επίσης όταν παίζει ανοίγει με το σουτ του το γήπεδο. Αλλά η δική μου δουλειά είναι να βλέπω πάντα τι κάνει τακτικά ο αντίπαλος, σε τι είναι καλός και σε τι είναι αδύναμος και να προσπαθώ να το μεταδώσω στους παίκτες»