Συνέντευξη τύπου Final Four: Οι δηλώσεις των αρχηγών και των προπονητών των αντιπάλων του Ολυμπιακού

Όλοι οι εκπρόσωποι των τεσσάρων ομάδων που θα βρεθούν στο Final Four τις EuroLeague, βρέθηκαν στη Στέγη Ιδρύματος Ωνάση για την καθιερωμένη Συνέντευξη Τύπου.

Για τον Ολυμπιακό ήταν ο Γιώργος Μπαρτζώκας και ο Κώστας Παπανικολάου, για την Φενέρμπαχτσε ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους μαζί με τον Νάντο Ντε Κολό.

Οι δηλώσεις Γιασικεβίτσιους και Ντε Κολό

Σαρούνας Γιασικεβίτσιους:«Στο ξεκίνημα της σεζόν έπρεπε να στηριχθούμε στην άμυνά μας, όταν δεν μπορείς να σκοράρεις είναι αυτό που μένει. Είναι η βάση όλων όσων θες να κάνεις και στην πορεία βελτιωθήκαμε επιθετικά υπογράφοντας κάποιους σημαντικούς παίκτες.

Ελπίζουμε να καταφέρουμε να το δείξουμε στο παρκέ στον ημιτελικό.

Ο Μπαρτζώκας έχει εκπληκτικό σερί στο ΟΑΚΑ. Οι γραμμές είναι ίδιες σε όλα τα γήπεδα. Το ΟΑΚΑ θα έχει άλλη αίσθηση αλλά είμαστε εδώ για να κάνουμε τη δουλειά. Τα υπόλοιπα είναι ιστορία.

Όλοι καταλαβαίνουν την κατάσταση με το ΟΑΚΑ και τον Ολυμπιακό. Θέλουμε να παίξουμε ένα καλό σαραντάλεπτο. Όλα τα άλλα θα έχουν ξεχαστεί μετά. Υπάρχει πολλή κουβέντα εδώ. Είναι ένα ματς για την ώρα. Θα επαναλαμβάνομαι. Αλλά δεν τα σκέφτομαι αυτά.

Προετοιμάζω τον εαυτό μου και την ομάδα για να επιτύχουμε. Κοιτάω την επόμενη προπόνηση και όχι τόσο μακριά. Το πιο σημαντικό είναι να φύγουμε από εδώ γρήγορα, να πάμε για προπόνηση και να έχουμε ένα ωραίο γεύμα με φίλους και οικογένεια. Είναι προφανώς δύσκολο να κερδίσεις».

Νάντο Ντε Κολό:«Είναι ξεχωριστό αυτό το Final Four, γιατί ειναι η τελευταία μου χρονιά. Όταν πήγα στην Φενέρ ήταν μία καλή ευκαιρία για εμένα. Μιλησα πολύ με την γυναίκα μου και ήμασταν στο ίδιο μήκος κύματος. Έχουμε πράγματα να πετύχουμε και ήταν κίνητρο για εμένα. Νιώθω πολύ ωραία, αλλά όπως είπα, θα απολαύσω τη στιγμή και στο τέλος είμαι ο Νάντο ντε Κολό. Θα το διασκεδάσω, έχω πετύχει πράγματα και θέλω να το χαρώ.

Εξαρτάται ποιος θα είναι σε καλύτερη κατάσταση για να πάρει το σουτ, θα δούμε αν έρθει εκείνη η στιγμή.

Δεν νιώθω πίεση, είναι μέρος αυτού που κάνουμε. Το μόνο πράγμα που πρέπει να κάνω είναι να το διαχειριστώ με την προετοιμασία. Τώρα είμαστε εδώ, δεν μπορούμε να το σκεφτούμε πολύ. Πρέπει να κάνουμε το σωστό. Δεν υπάρχει επιπλέον πίεση, απλά πρέπει να παλέψουμε για τη νίκη.

Δεν ξέρω γιατί έχω τόσα πολλά ονόματα, είναι γαλλική παράδοση. Το όνομά μου είναι Νάντο ντε Κολό αλλά έχω και από τον παππού μου. Δεν το κρατάω αλλά στην Τουρκία τα θέλουν όλα. Δεν το κάνω γιατί στο τέλος θα θέλω ολόκληρη πρόταση».

Για το άλλο ζευγάρι μίλησαν οι Πέδρο Μαρτίνεθ και Ζαν Μοντέρο για τη Βαλένθια ενώ για την Ρεάλ Μαδρίτης οι Σέρτζιο Σκαριόλο και Φακούντο Καμπάτσο.

Αναλυτικά οι δηλώσεις των «Ισπανών»

Πέδρο Μαρτίνεθ: «Η αυτοπεποίθηση δεν είναι κάτι που κερδίζεται μόνο με το να κερδίζεις ή να χάνεις. Η αυτοπεποίθηση πρέπει να προέρχεται από την καθημερινή μας δουλειά, από την ταυτότητα της ομάδας και από την πίστη μας σε αυτή τη δουλειά».

Για το γεγονός πως θα είναι ένας από τους γηραιότερους που θα έχουν κατακτήσει την Euroleague, αν τα καταφέρει: «Είμαι νεότερος από τον Σέρχιο, περίπου 3 μήνες. Είμαστε φίλοι και έχουμε εξαιρετική σχέση. Λένε ότι είμαι δύσκολος με τους άλλους προπονητές, αλλά δεν είναι αλήθεια. Είμαι περήφανος που είμαι σε μια μεγάλη διοργάνωση και ελπίζω να το κάνω και στο μέλλον».

Ζαν Μοντέρο:

Για την πίεση που υπάρχει: «Έχουμε εμπιστοσύνη και την νοοτροπία που απαιτεί να παίξουμε στο Final Four. Ο προπονητής εμπιστεύεται εμάς και εμείς τον προπονητή. Είμαστε προετοιμασμένοι»

Για το αν θα έπαιρνε το τελευταίο σουτ στον τελικό της Euroleague: «Εάν είμαι ελεύθερος θα σουτάρω. Προφανώς όμως εγώ θα προσπαθούσα να πάρω την κατάλληλη επιλογή».

Για το γεγονός πως πλέον υπολογίζεται ως σταρ της Euroleague και αν αυτό φέρνει πίεση: «Δεν σκέφτομαι πολύ τις καταστάσεις, παίζω το παιχνίδι, θέλω να είμαι ανταγωνιστικός και να παίζω το παιχνίδι όσο καλύτερα μπορώ. Δεν σκέφτομαι αν είμαι super star ή κάτι αντίστοιχο».

Για το match up με τον Αντρές Φελίζ: «Δεν έχουμε μιλήσει ακόμα και ίσως μετά το κάνουμε με μηνύματα. Στο Final Four πρέπει να ξεχάσεις τι έκανες την υπόλοιπη σεζόν. Είναι ένα νοκ άουτ παιχνίδι και πρέπει να είσαι έτοιμος για να το απολαύσεις».

Για το ποιος είναι πραγματικά ο Ζαν Μοντέρο: «Είναι το πρώτο μου FInal Four και θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Θέλω να παίξω στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο και η ομάδα μου να απολαύσει όλη τη διαδικασία».

Σέρτζιο Σκαριόλο:

Για το τι θυμάται από την Αθήνα και το τι θα σήμαινε να κερδίσει το τρόπαιο: «Είναι ωραίο που είμαι εδώ. Το Final Four είναι εξαιρετικό, πάνε οι τέσσερις καλύτερες ομάδες και αυτό ξεχωρίζει τις καλύτερες από τις πολύ καλές ομάδες που δεν τα κατάφεραν. Θα ήταν ωραίο να κερδίσουμε. Δεν είναι εμμονή. Πολλοί σπουδαίο προπονητές δεν κέρδισαν τη EuroLeague και παραμένουν σπουδαίοι.



Η Αθήνα είναι μπασκετική πόλη. Έχει δύο μεγάλες ομάδες, οπαδούς, πάθος. Τότε στο Final Four ήμασταν με μία μικρή ομάδα αλλά ήμασταν ανταγωνιστικοί. Μέσα στη σεζόν είχαμε μεγάλους τραυματισμούς και τότε και φέτος. Αλλά είμαστε εδώ, είμαστε χαρούμενοι και έτοιμοι να παλέψουμε», σημείωσε ο Σέρτζιο Σκαριόλο.

Για το τι θα κρίνει τους αγώνες: «Το κλειδί είναι πάντα να έχεις ισορροπία. Τόσες πολλές σπουδαίες ομάδες. Όλοι εστιάζουν στην στρατηγική τους. Αν γίνεις πολύ συναισθηματικός, μπορεί να χάσεις τον έλεγχο. Η άποψή μου είναι ότι πρέπει να βρεις τη σωστή ισορροπία στην πίεση και το συναίσθημα».

Για το ότι αντιμετωπίζει τον Μαρτίνεθ μετά από 36 χρόνια: «Δείχνει πολλά για την αγάπη για το άθλημα. Θα μπορούσαμε να αποσυρθούμε και να χαιρόμαστε άλλα κομμάτια της ζωής. Το μεγαλύτερο κομμάτι της ζωής μας είναι το μπάσκετ. Το αγαπάμε, πονέσαμε για αυτό. Είμαστε ακόμα εδώ. Έφυγα από την Εθνική γιατί ήθελα να ζήσω αυτή την εμπειρία και να δείξω πως μπορώ να βοηθήσω μία ομάδα. Δεν υπάρχει διαφορά με την Εθνική, πέρα από την διάρκεια. Αγαπάμε το παιχνίδι, προσπαθούμε να βάλουμε το λιθαράκι μας. Θέλουμε να δώσουμε παράδειγμα στους νεότερους προπονητές».

Φακούντο Καμπάτσο: «Νομίζω ότι η εμπειρία μετράει πολύ, είναι ένας σημαντικός παράγοντας. Είμαστε χωρίς τον Έντι Ταβάρες και τον Άλεξ Λεν, όμως το καλό είναι ότι είμαστε μια ομάδα με τρομερό επιθετικό ταλέντο. Έχουμε την εμπειρία και το ταλέντο για να κάνουμε σπουδαία πράγματα», τόνισε αρχικά ο Φακούντο Καμπάτσο.



Ενώ, για ποιον παίκτη θα έδινε το τελευταίο σουτ, η απάντησή του ήταν ξεκάθαρη. «Εύκολη απάντηση, θα το δώσω στον Γιουλ».