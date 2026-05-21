Final Four: Πώς θα μετακινηθούν οι οπαδοί του Ολυμπιακού - Το σημείο συνάντησης

Η μεγάλη γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ είναι στην Αθήνα και όπως όλα δείχνουν είναι έτοιμα να την υποδεχτούν. Από τις 22 έως τις 24 Μαΐου το Final Four της EuroLeague θα πραγματοποιηθεί στο Telekom Center Athens.

Ο Ολυμπιακός ανοίγει την αυλαία την Παρασκευή (22/5,18:00) κόντρα στην Φενέρμπαχτσε και στις 21:00 ο ισπανικός «εμφύλιος» ανάμεσα σε Ρεάλ Μαδρίτης και Βαλένθια.

Η μετακίνηση των φιλάθλων

Το υπουργείο προστασίας του πολίτη και η ΕΛ.ΑΣ. έκαναν γνωστό τον τρόπο που θα μετακινηθούν οι οπαδοί του Ολυμπιακού. Συγκεκριμένα, το σημείο συνάντησης είανι ο σταθμός του ΗΣΑΠ στο Φάληρο, ενώ οι φίλοι των Πειραιωτών θα πρέπει να είναι εκεί στις 13:00 και η αναχώρηση είναι προγραμματισμένη για τις 15:00. Οι συρμοί θα πηγαίνουν κατευθείαν στον σταθμό Ειρήνη χωρίς ενδιάμεση στάση.

Κατά την άφιξη τους στον σταθμό θα γίνεται σωματικός έλεγχος και στην συνέχεια έλεγχος στο εισιτήριό τους. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για 3000-5000 φιλάθλους που θα χρησιμοποιήσουν τον τρόπο αυτό ενώ τα τρένα θα είναι περίπου 3-5.

Υπουργείο προστασίας του πολίτη

Η αστυνομία τονίζει ότι η έγκαιρη προσέλευση στα παραπάνω σημεία είναι απαραίτητη ώστε να τηρηθούν τα μέτρα ασφαλείας, τη διατήρηση του διαχωρισμού των ροών μετακίνησης και την αποφυγή καθυστερήσεων, συνωστισμού ή ανεπιθύμητων συναντήσεων μεταξύ διαφορετικών ομάδων φιλάθλων. Απαγορεύεται η αυθαίρετη μετακίνηση οργανωμένων ομάδων φιλάθλων εκτός των προβλεπόμενων διαδικασιών. Παράλληλα, απαγορεύεται αυστηρά η συνοδεία, η προσέγγιση ή η παρεμπόδιση των αποστολών των ομάδων κατά τις μετακινήσεις τους προς και από τις αθλητικές εγκαταστάσεις, καθώς και προς και από τους χώρους διαμονής τους.

Διαδικασία πρόσβασης στο T- Center

Σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στο T- Center, οι φίλαθλοι θα πρέπει να προσέρχονται έγκαιρα και να φέρουν υποχρεωτικά τα απαραίτητα έγγραφα ταυτοποίησης, καθώς και το ισχύον εισιτήριό τους. Οι πύλες θα ανοίξουν εγκαίρως, ενώ θα λειτουργήσουν διακριτές ροές εισόδου για φιλάθλους, VIP, αποστολές, εκπροσώπους των ΜΜΕ και ΑμεΑ, με στόχο την αποφυγή συνωστισμού και την ασφαλή, ταχεία και ομαλή είσοδο όλων των κατηγοριών εισερχομένων.

Στο T-Center θα λειτουργήσουν τρεις διακριτές περιμετρικές ζώνες ασφαλείας. Οι έλεγχοι θα είναι πολυεπίπεδοι, συνεχείς και αυστηροί και θα περιλαμβάνουν έλεγχο εισιτηρίων, ταυτοποίηση στοιχείων, ηλεκτρονική διασταύρωση δεδομένων, σωματικούς ελέγχους, καθώς και ελέγχους αντικειμένων, αποσκευών και λοιπών προσωπικών ειδών.

Η επίδειξη πρωτότυπου δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου είναι υποχρεωτική. Τα στοιχεία του εγγράφου ταυτοποίησης θα πρέπει να ταυτίζονται πλήρως με τα στοιχεία που αναγράφονται στο εισιτήριο. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αναντιστοιχίας, δεν θα επιτρέπεται η είσοδος και το άτομο θα απομακρύνεται άμεσα από την εγκατάσταση.

Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων, οι φίλαθλοι θα λαμβάνουν ειδικό βραχιόλι ασφαλείας. Παράλληλα, εντός των ζωνών ασφαλείας θα πραγματοποιούνται συνεχείς δειγματοληπτικοί επανέλεγχοι.

Οποιοδήποτε άτομο εντοπιστεί χωρίς έγκυρο εισιτήριο, επίσημη διαπίστευση ή την προβλεπόμενη σήμανση ασφαλείας θα απομακρύνεται άμεσα από τις αστυνομικές δυνάμεις. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι επίσης ότι θα εφαρμοστεί πολιτική μη επανεισόδου.

Συγκεκριμένα, μετά την έξοδο από τις ελεγχόμενες ζώνες της εγκατάστασης, δεν θα επιτρέπεται εκ νέου είσοδος.

Οι σχετικοί έλεγχοι θα είναι καθολικοί και δεν θα υπάρξουν εξαιρέσεις.