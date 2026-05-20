Ολυμπιακός: Στο ξενοδοχείο οι «ερυθρόλευκοι» για το Final Four - Τα μπλουζάκια της αποστολής
Ο Ολυμπιακός μπήκε σε ρυθμούς Final Four, με την αποστολή να καταφθάνει στο ξενοδοχείο της διοργάνωσης στο κέντρο της Αθήνας.
Όλα πλέον κινούνται σε ρυθμούς Final Four για τον Ολυμπιακό, με τους «ερυθρόλευκους» να ολοκληρώνουν την προετοιμασία τους στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και να μεταφέρονται στο ξενοδοχείο όπου θα καταλύσουν οι ομάδες της διοργάνωσης.
Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έφτασε το απόγευμα της Τετάρτης (20/05) στο κέντρο της Αθήνας, μπαίνοντας πλέον στην τελική ευθεία για τη μεγάλη ευρωπαϊκή πρόκληση.
Στο στρατόπεδο των Πειραιωτών επικρατεί απόλυτη συγκέντρωση ενόψει των κρίσιμων αναμετρήσεων, με μοναδικό στόχο την κατάκτηση της τέταρτης EuroLeague στην ιστορία του συλλόγου.
Παράλληλα, όπως συμβαίνει με όλες τις αποστολές του Final Four, οι μετακινήσεις της ομάδας θα πραγματοποιούνται με ειδικά διαμορφωμένο λεωφορείο της EuroLeague, το οποίο φέρει τα χρώματα και τα διακριτικά της διοργάνωσης.