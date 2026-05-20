Ολυμπιακός: Στο ξενοδοχείο οι «ερυθρόλευκοι» για το Final Four - Τα μπλουζάκια της αποστολής

Όλα πλέον κινούνται σε ρυθμούς Final Four για τον Ολυμπιακό, με τους «ερυθρόλευκους» να ολοκληρώνουν την προετοιμασία τους στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και να μεταφέρονται στο ξενοδοχείο όπου θα καταλύσουν οι ομάδες της διοργάνωσης.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έφτασε το απόγευμα της Τετάρτης (20/05) στο κέντρο της Αθήνας, μπαίνοντας πλέον στην τελική ευθεία για τη μεγάλη ευρωπαϊκή πρόκληση.

Στο στρατόπεδο των Πειραιωτών επικρατεί απόλυτη συγκέντρωση ενόψει των κρίσιμων αναμετρήσεων, με μοναδικό στόχο την κατάκτηση της τέταρτης EuroLeague στην ιστορία του συλλόγου.

🔴⚪ Λίγο μετά τις 16:20, η αποστολή του Ολυμπιακού αναχώρησε από το ΣΕΦ, με προορισμό το ξενοδοχείο όπου θα καταλύσουν οι αποστολές ενόψει Final Four της EuroLeague. pic.twitter.com/2AdOydtFNo — Athletiko (@athletiko_gr) May 20, 2026

Παράλληλα, όπως συμβαίνει με όλες τις αποστολές του Final Four, οι μετακινήσεις της ομάδας θα πραγματοποιούνται με ειδικά διαμορφωμένο λεωφορείο της EuroLeague, το οποίο φέρει τα χρώματα και τα διακριτικά της διοργάνωσης.

Δείτε φωτογραφίες από την «ερυθρόλευκη» άφιξη

InTime Sports

