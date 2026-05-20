Κάρεϊ Σκάρι: Πέθανε ο πρώτος ξένος μπασκετμπολίστας του Ολυμπιακού

Ο χώρος του μπάσκετ θρηνεί την απώλεια του Κάρεϊ Σκάρι, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 63 ετών. Ο Αμερικανός αποτέλεσε μια ιδιαίτερα σημαντική μορφή για τον Ολυμπιακό, καθώς ήταν ο πρώτος ξένος παίκτης που φόρεσε τη φανέλα των «ερυθρόλευκων».



Την είδηση του θανάτου του γνωστοποίησε η οικογένειά του μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας συγκίνηση σε όσους τον θυμούνται από την παρουσία του στα παρκέ της Ελλάδας και του εξωτερικού.



Ο Σκάρι είχε επιλεγεί στο Draft του NBA το 1985 από τους Γιούτα Τζαζ, ενώ αγωνίστηκε επίσης και στους Νιου Γιορκ Νικς, πριν μετακομίσει στην Ευρώπη για να συνεχίσει την καριέρα του.



Τη σεζόν 1988-89 αγωνίστηκε στον Ολυμπιακό, σε μια περίοδο που οι Πειραιώτες επιχειρούσαν να ενισχύσουν δυναμικά το τμήμα μπάσκετ. Ο Αμερικανός φόργουορντ ξεχώριζε για την αθλητικότητά του και την ένταση που έβγαζε στο παιχνίδι του, προσφέροντας σημαντικές λύσεις στην ομάδα.



Με τη φανέλα του Ολυμπιακού συμμετείχε σε 19 αναμετρήσεις, πετυχαίνοντας συνολικά 400 πόντους, έχοντας υψηλά ποσοστά ευστοχίας τόσο στα δίποντα όσο και από την περιφέρεια.



Μετά την παρουσία του στο NBA και στην Ελλάδα, συνέχισε την πορεία του σε ομάδες της Ευρώπης και της Νότιας Αμερικής. Ωστόσο, η καριέρα του δεν είχε τη συνέχεια που ίσως άξιζε, καθώς ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα στη Βαρκελώνη του προκάλεσε τραυματισμούς που τον ανάγκασαν να αποσυρθεί πρόωρα από την ενεργό δράση.