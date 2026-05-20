Πρωτόγνωρο σκηνικό: Η Φενέρ έφερε τις αποσκευές της ενόψει Final Four με... μεταφορική

Η Φενέρμπαχτσε βρίσκεται πλέον στην Αθήνα για το Final Four της EuroLeague, όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στον ημιτελικό της Παρασκευής (22/05, 18:00).

Η αποστολή της τουρκικής ομάδας προσγειώθηκε λίγο μετά τις 19:15, έχοντας καθυστέρηση στην πτήση της, και στη συνέχεια επιβιβάστηκε στο ειδικά διαμορφωμένο πούλμαν της διοργάνωσης με προορισμό το ξενοδοχείο όπου θα καταλύσει μέχρι και την Κυριακή.

Ωστόσο, κατά την άφιξη στο ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας, τους περίμενε μια απρόσμενη έκπληξη. Οι αποσκευές και ο αγωνιστικός εξοπλισμός της ομάδας δεν έφτασαν μαζί με την αποστολή, αλλά μεταφέρθηκαν μέσω… μεταφορικής εταιρείας.