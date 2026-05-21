Final Four στο ΟΑΚΑ: Δρακόντεια μέτρα από την ΕΛΑΣ - Διαχωρισμός φιλάθλων και αυστηροί έλεγχοι

Σε εκτενή ενημέρωση για τα μέτρα τάξης και ασφάλειας ενόψει του Final Four της EuroLeague 2026 στο ΟΑΚΑ προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία, παρουσιάζοντας ένα πλήρως οργανωμένο επιχειρησιακό σχέδιο για την ασφαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης στις 22 και 24 Μαΐου.

Όπως τονίστηκε, ο σχεδιασμός βασίζεται στην πρόληψη, στον πλήρη διαχωρισμό των φιλάθλων, στην έγκαιρη πληροφόρηση και στον ενιαίο συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων, με την αστυνομία να ξεκαθαρίζει πως δεν θα υπάρξει καμία ανοχή σε φαινόμενα βίας ή παραβατικότητας.

Τρεις ζώνες ασφαλείας και αυστηροί έλεγχοι στο ΟΑΚΑ

Στο ΟΑΚΑ θα λειτουργήσουν τρεις διακριτές περιμετρικές ζώνες ασφαλείας, με πολυεπίπεδους ελέγχους εισόδου, οι οποίοι θα περιλαμβάνουν ταυτοποίηση στοιχείων, έλεγχο εισιτηρίων, ηλεκτρονικές διασταυρώσεις και σωματικούς ελέγχους.

Μετά τους ελέγχους, οι φίλαθλοι θα λαμβάνουν ειδικό βραχιόλι ασφαλείας, ενώ θα πραγματοποιούνται και συνεχείς δειγματοληπτικοί επανέλεγχοι.

Διαχωρισμός φιλάθλων και οργανωμένες μετακινήσεις

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον πλήρη διαχωρισμό των φιλάθλων ανά ομάδα, με προκαθορισμένα σημεία συγκέντρωσης και αυστηρά οργανωμένες μετακινήσεις.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό:

Οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού θα συγκεντρώνονται στον σταθμό «Φάληρο».

Οι φίλαθλοι της Φενέρ στον σταθμό «Θησείο».

Οι φίλαθλοι της Ρεάλ Μαδρίτης και της Βαλένθια στο Παναθηναϊκό Στάδιο.

Από τα σημεία αυτά θα πραγματοποιείται ελεγχόμενη μεταφορά προς το ΟΑΚΑ με αστυνομική συνοδεία.

Σε ισχύ βρίσκεται ήδη απαγόρευση συναθροίσεων και μηχανοκίνητων πορειών στο κέντρο της Αθήνας από τις 21 έως τις 25 Μαΐου.

Παράλληλα, θα εφαρμοστούν σταδιακές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε βασικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου, όπως η Κηφισίας, η Μεσογείων, η Βασιλέως Κωνσταντίνου, η Βασιλίσσης Σοφίας, η Αττική Οδός και η Περιφερειακή Υμηττού.

Fan Zone στο Ζάππειο με όριο πληρότητας

Η Fan Zone στο Ζάππειο θα λειτουργήσει με σύστημα προκράτησης και ανώτατη πληρότητα 1.500 ατόμων, ενώ θα υπάρχει συνεχής έλεγχος και αστυνομική παρουσία για την αποφυγή συνωστισμού.

Η Αστυνομία καλεί τους φιλάθλους να προσέρχονται έγκαιρα, να φέρουν τα απαραίτητα έγγραφα ταυτοποίησης και να συμμορφώνονται πλήρως με τις οδηγίες, τονίζοντας ότι η επιτυχία της διοργάνωσης προϋποθέτει απόλυτη συνεργασία όλων των πλευρών.