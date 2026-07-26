Μοναστηράκι: Κινητοποίηση της αστυνομίας για ύποπτη βαλίτσα

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Κυριακής (26/7) στην περιοχή του Μοναστηρακίου, μετά τον εντοπισμό ύποπτης βαλίτσας σε πολυσύχναστο σημείο, έξω από κατάστημα εστίασης.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ η περιοχή αποκλείστηκε προληπτικά για λόγους ασφαλείας.



Το ΤΕΕΜ στο σημείο, έκλεισαν δρόμοι

Άμεσα τέθηκαν σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τέθηκαν σε ισχύ το απόγευμα του Σαββάτου (26/7) στο κέντρο της Αθήνας, λόγω ελέγχου που πραγματοποιεί το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) στο ύποπτο αντικείμενο, (κατά πληροφορίες, μια μαύρη βαλίτσα).



Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στα εξής σημεία:

στη συμβολή των οδών Αθηνάς και Βορέου,

στη συμβολή των οδών Ερμού και Αγίων Ασωμάτων,

στη συμβολή των οδών Μητροπόλεως και Αιόλου.

Οι οδηγοί καλούνται να αποφεύγουν την περιοχή και να ακολουθούν τις υποδείξεις της Τροχαίας μέχρι την ολοκλήρωση του ελέγχου από το ΤΕΕΜ.