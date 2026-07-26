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Λήξη συναγερμού στο Μοναστηράκι - Η ξεχασμένη βαλίτσα «έκρυβε» ρούχα

Ελλάδα Μοναστηράκι Αστυνομία

Μοναστηράκι: Κινητοποίηση της αστυνομίας για ύποπτη βαλίτσα

Η περιοχή αποκλείστηκε προληπτικά για λόγους ασφαλείας.

Φωτ. αρχείου.: Intime
Φωτ. αρχείου.: Intime
Κώστας Παπαδόπουλος avatar
Κώστας Παπαδόπουλος

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Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Κυριακής (26/7) στην περιοχή του Μοναστηρακίου, μετά τον εντοπισμό ύποπτης βαλίτσας σε πολυσύχναστο σημείο, έξω από κατάστημα εστίασης.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ η περιοχή αποκλείστηκε προληπτικά για λόγους ασφαλείας.

Το ΤΕΕΜ στο σημείο, έκλεισαν δρόμοι 

Άμεσα τέθηκαν σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τέθηκαν σε ισχύ το απόγευμα του Σαββάτου (26/7) στο κέντρο της Αθήνας, λόγω ελέγχου που πραγματοποιεί το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) στο ύποπτο αντικείμενο, (κατά πληροφορίες, μια μαύρη βαλίτσα).

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στα εξής σημεία:

  • στη συμβολή των οδών Αθηνάς και Βορέου,
  • στη συμβολή των οδών Ερμού και Αγίων Ασωμάτων,
  • στη συμβολή των οδών Μητροπόλεως και Αιόλου.

Οι οδηγοί καλούνται να αποφεύγουν την περιοχή και να ακολουθούν τις υποδείξεις της Τροχαίας μέχρι την ολοκλήρωση του ελέγχου από το ΤΕΕΜ.  

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