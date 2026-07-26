Λήξη συναγερμού στο Μοναστηράκι - Η ξεχασμένη βαλίτσα «έκρυβε» ρούχα

Έληξε ο συναγερμός που προκλήθηκε νωρίτερα το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου, όταν στο Μοναστηράκι, εντοπίστηκε ύποπτη βαλίτσα σε πολυσύχναστο σημείο, έξω από κατάστημα εστίασης.



Από τον έλεγχο που πραγματοποίησε Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) προέκυψε ότι η ξεχασμένη βαλίτσα είχε μέσα ρούχα.



Έπειτα από τον έλεγχο αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των αυτοκινήτων στο κέντρο της Αθήνας