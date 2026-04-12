Πάσχα στην Αθήνα: Στήθηκαν σούβλες με αρνιά και κοκορέτσια από το Μοναστηράκι μέχρι το Κολωνάκι
Η Κυριακή του Πάσχα στην Αθήνα μετατρέπεται σε ένα από τα πιο ζωντανά και εντυπωσιακά θεάματα της πόλης, με τις σούβλες να στήνονται σε αυλές, πλατείες και δημόσιους χώρους, γεμίζοντας την ατμόσφαιρα με το άρωμα του παραδοσιακού Πάσχα.
Από νωρίς το πρωί, η πλατεία Μοναστηρακίου έχει μετατραπεί σε… πασχαλινό εργαστήρι, με καταστηματάρχες να στήνουν ψησταριές και να μοιράζουν εδέσματα στους περαστικούς και τους επισκέπτες. Οι σούβλες περιλαμβάνουν αρνιά, κατσίκια, κοκορέτσια, κοντοσούβλια και συκωταριές, με αποτέλεσμα να ξεκινά ένα μοναδικό πανηγύρι γεύσεων και εικόνων.
Οι τουρίστες παρακολουθούν εντυπωσιασμένοι, φωτογραφίζουν και καταγράφουν κάθε στιγμή, καθώς η παραδοσιακή διαδικασία του ψησίματος γίνεται μπροστά τους. Σύμφωνα με τους καταστηματάρχες, μόνο στο Μοναστηράκι σήμερα και αύριο θα σουβλιστούν πάνω από 150 αρνιά, με ορισμένα καταστήματα να φτάνουν ακόμη και τα 30.
Σούβλες στήθηκαν όμως και στο Κολωνάκι στον πεζόδρομο της Τσακάλωφ.
Το ψήσιμο ξεκινά από τα ξημερώματα και γίνεται σε χαμηλή φωτιά, ώστε να επιτευχθεί ομοιόμορφο αποτέλεσμα, με τους πρώτους μεζέδες να είναι έτοιμοι περίπου στις 11:00.
Ο καιρός, που ξεκίνησε με συννεφιά, προβλέπεται να βελτιωθεί σταδιακά, με τη θερμοκρασία να παραμένει ήπια, ιδανική για την εορταστική έξοδο των Αθηναίων και των επισκεπτών.