Μια Αθήνα... διαφορετική: Άδειοι δρόμοι και απόλυτη ησυχία το Πάσχα

Μια εντελώς διαφορετική εικόνα παρουσιάζει σήμερα η Αθήνα, καθώς η Κυριακή του Πάσχα (12/04) βρήκε την πόλη σχεδόν άδεια, με τους δρόμους να έχουν αδειάσει λόγω της μεγάλης εξόδου των εκδρομέων.

Οι κεντρικές λεωφόροι, που τις καθημερινές είναι γεμάτες κίνηση, θόρυβο και έντονη δραστηριότητα, σήμερα θυμίζουν μια ήρεμη και ασυνήθιστη εκδοχή της πρωτεύουσας.

Για όσους παρέμειναν στο άστυ, η σημερινή ημέρα προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία για βόλτα σε μια «σιωπηλή» πόλη, χωρίς την έντονη κυκλοφορία και τον συνηθισμένο ρυθμό της καθημερινότητας.

Η εικόνα αυτή αποτελεί μία από τις λίγες στιγμές μέσα στον χρόνο όπου η Αθήνα «κατεβάζει ρυθμούς», προσφέροντας μια διαφορετική, σχεδόν γιορτινή ηρεμία στους κατοίκους της.