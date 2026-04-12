Κυριακή του Πάσχα: Πώς θα κινηθούν λεωφορεία, μετρό και τραμ - Ειδικό πρόγραμμα δρομολογίων

Με εορταστικό «μοτίβο» θα κινηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς έως και την Τρίτη του Πάσχα, σύμφωνα με τον ΟΑΣΑ, με το πρόγραμμα δρομολογίων να προσαρμόζεται στις ανάγκες των ημερών και την επιβατική κίνηση.

Λεωφορεία, τρόλεϊ, μετρό και τραμ λειτουργούν με διαφοροποιημένες συχνότητες, οι οποίες κορυφώνουν τη μείωσή τους την Κυριακή και τη Δευτέρα του Πάσχα, ενώ από την Τρίτη ξεκινά σταδιακά η επιστροφή σε πιο κανονικούς ρυθμούς.

Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ

Κυριακή του Πάσχα (12/4)

Σε χαμηλές «στροφές» κινούνται τα ΜΜΜ:

Λεωφορεία & τρόλεϊ: Πρόγραμμα Κυριακής και αργιών

Γραμμή 1 Μετρό: Ανά 12,5 λεπτά (06:00-23:00) και ανά 15 λεπτά αργότερα

Γραμμή 2 Μετρό: Ανά 15 λεπτά

Γραμμή 3 Μετρό: Ανά 12 λεπτά (Αεροδρόμιο ανά 36 λεπτά)

Τραμ: Ανά 15 λεπτά

Δευτέρα του Πάσχα (13/4)

Παρόμοιο σκηνικό, με μειωμένη συχνότητα:

Λεωφορεία & τρόλεϊ: Πρόγραμμα Κυριακής και αργιών

Γραμμή 2 Μετρό: Ανά 15 λεπτά

Γραμμή 3 Μετρό: Ανά 12 λεπτά (Αεροδρόμιο ανά 36 λεπτά)

Τραμ: Ανά 15 λεπτά

Σταδιακή επιστροφή από την Τρίτη

Τρίτη του Πάσχα (14/4)

Αρχίζει η επιστροφή στην κανονικότητα:

Λεωφορεία & τρόλεϊ: Πρόγραμμα Σαββάτου

Γραμμή 1 Μετρό: Ανά 7,5 λεπτά (05:30-22:30), πιο αραιά αργότερα

Γραμμή 2 Μετρό: Ανά 5-8,5 λεπτά έως 23:00

Γραμμή 3 Μετρό: Ανά 5-7 λεπτά (07:00-22:00), πιο αραιά μετά

Τραμ: Ανά 12 λεπτά έως 22:00 και ανά 15 λεπτά αργότερα

Τετάρτη του Πάσχα (15/04)

Επιστροφή σε πλήρη ρυθμό:

Γραμμή 1 Μετρό: Ανά 7,5 λεπτά (αιχμή), πιο αραιά τις βραδινές ώρες

Γραμμή 2 Μετρό: Ανά 5-7 λεπτά (07:00-21:00)

Γραμμή 3 Μετρό: Ανά 4,5-6,5 λεπτά (06:00-20:00)

Τραμ: Ανά 12 λεπτά έως 22:00

Τι πρέπει να προσέξουν οι επιβάτες

Η εορταστική περίοδος φέρνει αλλαγές που απαιτούν καλύτερο προγραμματισμό των μετακινήσεων, καθώς τα αραιότερα δρομολόγια, ιδίως Κυριακή και Δευτέρα, ενδέχεται να προκαλέσουν καθυστερήσεις.

Η σύσταση προς το επιβατικό κοινό είναι να ενημερώνεται εγκαίρως για τα δρομολόγια και να υπολογίζει επιπλέον χρόνο μετακίνησης, ειδικά για διαδρομές προς και από το αεροδρόμιο.