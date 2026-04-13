Δευτέρα του Πάσχα: Πώς θα κινηθούν Μετρό, Λεωφορεία και Τραμ

Αλλαγές και τροποποιήσεις ισχύουν στα δρομολόγια των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς στην Αττική για τις ημέρες του Πάσχα, με μειωμένες συχνότητες και νωρίτερη απόσυρση συρμών.

Μετρό, τραμ, λεωφορεία και τρόλεϊ κινούνται σε εορταστικούς ρυθμούς, γεγονός που απαιτεί αυξημένη προσοχή από το επιβατικό κοινό στον προγραμματισμό των μετακινήσεών του.

Δευτέρα του Πάσχα

Λεωφορεία & Τρόλεϊ: Πρόγραμμα Κυριακής και αργιών

Γραμμή 2 Μετρό: Ανά 15 λεπτά

Γραμμή 3 Μετρό: Ανά 12 λεπτά (ανά 36′ προς Αεροδρόμιο)

Τραμ: Ανά 15 λεπτά

Τρίτη του Πάσχα

Λεωφορεία & Τρόλεϊ: Πρόγραμμα Σαββάτου

Γραμμή 1 Μετρό: Ανά 7,5′ (05:30-22:30), ανά 11,5′-15′ τις υπόλοιπες ώρες

Γραμμή 2 Μετρό: Ανά 5′-8,5′ έως 23:00, ανά 9,5′ αργότερα

Γραμμή 3 Μετρό: Ανά 5′-7′ (07:00-22:00), ανά 6,5′-9,5′ τις υπόλοιπες ώρες

Τραμ: Ανά 12′ έως 22:00, ανά 15′ μετά

Τετάρτη του Πάσχα

Γραμμή 1 Μετρό: Ανά 7,5′ (05:30-22:30), ανά 11,5-15′ αργότερα

Γραμμή 2 Μετρό: Ανά 5′-7′ (07:00-21:00), ανά 8,5′-11′ μετά

Γραμμή 3 Μετρό: Ανά 4,5′-6,5′ (06:00-20:00), ανά 7′-9,5′ τις υπόλοιπες ώρες

Τραμ: Ανά 12′ έως 22:00, ανά 15′ μετά τις 22:00

Τι πρέπει να προσέξουν οι επιβάτες

Οι μετακινήσεις τις ημέρες αυτές απαιτούν καλύτερο προγραμματισμό, καθώς τα δρομολόγια είναι αραιότερα και η εξυπηρέτηση διαφοροποιείται σε σχέση με την καθημερινότητα. Οι πολίτες καλούνται να ενημερώνονται εγκαίρως για τις ώρες διέλευσης, ώστε να αποφύγουν καθυστερήσεις.