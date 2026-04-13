Κορυφώνεται η επιστροφή των εκδρομέων: Στο «κόκκινο» η Αθηνών-Κορίνθου, αυξημένη κίνηση στη Μαλακάσα

Με σημαντικές δυσκολίες εξελίσσεται η επιστροφή των εκδρομέων του Πάσχα, καθώς σε βασικούς οδικούς άξονες της χώρας καταγράφονται μεγάλες καθυστερήσεις και κυκλοφοριακή συμφόρηση.

Η εικόνα είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη στην Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου, όπου έχουν σχηματιστεί ουρές χιλιομέτρων μέχρι το ύψος των Μεγάρων. Στα διόδια της Κορίνθου οι καθυστερήσεις ξεπερνούν τα 30 λεπτά, ενώ τα οχήματα κινούνται με χαμηλές ταχύτητες από το Κιάτο έως τη Νέα Πέραμο.

Παράλληλα, δυσχέρειες σημειώνονται και στην Εθνική Οδό Τριπόλεως – Κορίνθου, κυρίως στο ύψος της Νεμέα και πριν από τα διόδια Σπαθοβουνίου.

Μεγάλες οι καθυστερήσεις και στην παλαιά εθνική οδό Αθηνών - Κορίνθου η οποία έχει κλείσει από το ύψος της Κινέττας και για τέσσερα χιλιόμετρα, με συνέπεια τα αυτοκίνητα να οδηγούνται στη Νέα Εθνική Οδό.

Αυξημένη κίνηση και στην Αθηνών – Λαμίας

Ανάλογη εικόνα επικρατεί και στην Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας, όπου οι οδηγοί συναντούν αυξημένη κίνηση στο Κάστρο Βοιωτίας, στην Υλίκη και στη συνέχεια από τα Οινόφυτα έως τη Μαλακάσα.

Στα διόδια των Αφιδνών παρατηρούνται μικρότερες ουρές, ενώ μικρή συμφόρηση υπάρχει και στην Ελευσίνα. Σύμφωνα με την Τροχαία, η κίνηση αναμένεται να ενταθεί όσο περνά η ώρα και να αποκλιμακωθεί αργά το βράδυ.

Επιπλέον επιβαρύνσεις προκαλεί το κλείσιμο του πορθμείου Ρίο – Αντίρριο λόγω ισχυρών ανέμων, με αποτέλεσμα η κυκλοφορία στη γέφυρα να είναι ιδιαίτερα αυξημένη.

Την ίδια ώρα, αυξημένη είναι η κίνηση και στην Εθνική Οδό στο ύψος των Αγίων Θεοδώρων, όπου τα οχήματα κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες.

Παράλληλα, χιλιάδες ταξιδιώτες αναμένεται να επιστρέψουν στην Αττική μέσω θαλάσσης, καθώς δεκάδες πλοία καταφθάνουν από τις Κυκλάδες και τον Αργοσαρωνικό.

Παρέμβαση στα διόδια Μαλγάρων

Αυξημένη είναι η κίνηση και στη βόρεια Ελλάδα, με τους εκδρομείς να επιστρέφουν προς τη Θεσσαλονίκη από περιοχές όπως η Θεσσαλία και η Κοζάνη.

Στα διόδια των Μαλγάρων η κυκλοφορία είναι ιδιαίτερα αυξημένη. Μάλιστα, για την αποσυμφόρηση της κατάστασης, οι μπάρες άνοιξαν προσωρινά για λίγα λεπτά, πριν επανέλθουν σε κανονική λειτουργία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, από τις 06:00 έως τις 12:00 το μεσημέρι, περίπου 6.000 οχήματα είχαν ήδη διέλθει από τα διόδια της περιοχής.