Ξεκινά η επιστροφή των εκδρομέων του Πάσχα - Αυξημένη κίνηση σε λιμάνια και εθνικές οδούς

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιστροφή των εκδρομέων του Πάσχα τη Δευτέρα (13/4), με τα λιμάνια της Αττικής αλλά και τις εθνικές οδούς να καταγράφουν αυξημένη κίνηση και χιλιάδες ταξιδιώτες να επιστρέφουν από τις εκδρομές τους.

Στο Λιμάνι του Πειραιά η εικόνα είναι ιδιαίτερα έντονη, καθώς αναμένονται συνολικά 14 δρομολόγια από προορισμούς του Αιγαίου, ενώ έχουν προγραμματιστεί ακόμη 34 αφίξεις από τα νησιά του Αργοσαρωνικού. Τα πλοία καταφθάνουν διαδοχικά, μεταφέροντας μεγάλο όγκο επιβατών που εγκατέλειψαν την πόλη για τις ημέρες των εορτών.

Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στο Λιμάνι της Ραφήνας, όπου αναμένονται 15 δρομολόγια, αλλά και στο Λιμάνι Λαυρίου με 8 αφίξεις από τις Κυκλάδες.

Ροή επιστροφής καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας

Η επιστροφή των εκδρομέων εξελίσσεται σταδιακά καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, με την εικόνα να θυμίζει την πρόσφατη μαζική έξοδο, αυτή τη φορά όμως με αντίστροφη κατεύθυνση.

Ουρές και αυξημένη κινητικότητα συνθέτουν το σκηνικό και στις εθνικές οδούς, καθώς οι περισσότεροι ταξιδιώτες επιλέγουν τη σημερινή ημέρα για να επιστρέψουν στην πρωτεύουσα. Για χιλιάδες πολίτες που εκμεταλλεύτηκαν τις ημέρες του Πάσχα για μια σύντομη απόδραση, η επιστροφή σηματοδοτεί και το τέλος των διακοπών.

Από αύριο Τρίτη (14/4), η καθημερινότητα επανέρχεται, με την επιστροφή στις επαγγελματικές υποχρεώσεις και τους συνηθισμένους ρυθμούς της πόλης.