Viral σκηνή στην Ανάσταση: Έσβησε το Άγιο Φως μέσα σε εκκλησία στην Εύβοια

Ένα απρόοπτο με… ανθρώπινη διάσταση σημειώθηκε στην Εύβοια, κατά τη διάρκεια της τελετής του Αγίου Φωτός στον Ιερός Ναός Αγίας Τριάδος Κριεζών, χαρίζοντας μια απρόσμενη, και εν τέλει χαμογελαστή, στιγμή στους πιστούς.

Την ώρα που ο ιερέας εξήλθε από το ιερό για να μεταδώσει το Άγιο Φως, η ανυπομονησία των παρευρισκομένων να ανάψουν πρώτοι τις λαμπάδες τους οδήγησε σε συνωστισμό γύρω του. Μέσα στη βιασύνη και τη φασαρία, το κερί που κρατούσε έσβησε, προκαλώντας στιγμιαία αμηχανία, όπως φαίνεται στο βίντεο του evima.gr.

Για λίγα δευτερόλεπτα επικράτησε σιωπή και έκπληξη, με το χαρακτηριστικό επιφώνημα «ωωωω!» να ακούγεται μέσα στον ναό. Ωστόσο, η ένταση δεν κράτησε πολύ. Ο ιερέας, διατηρώντας την ψυχραιμία του, επέστρεψε στο ιερό, άναψε ξανά το κερί και συνέχισε κανονικά τη διαδικασία, βάζοντας γρήγορα τέλος στο μικρό «απρόοπτο» της βραδιάς.

Η στιγμή που έγινε… viral

Οι πιστοί αντέδρασαν με χαμόγελα και κατανόηση, μετατρέποντας την αρχική αμηχανία σε μια αυθόρμητη στιγμή γέλιου, που δεν αλλοίωσε τη βαθιά κατανυκτική ατμόσφαιρα της Ανάστασης.

Αντίθετα, το περιστατικό έδωσε έναν πιο ανθρώπινο τόνο στη βραδιά, υπενθυμίζοντας ότι ακόμη και στις πιο ιερές στιγμές, η αυθορμησία και η απλότητα μπορούν να «φωτίσουν» διαφορετικά την εμπειρία.