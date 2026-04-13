Οι Αιθίοπες της Αθήνας γιόρτασαν την Ανάσταση στο Πολύγωνο με τύμπανα, χορό και μυσταγωγία

Με έναν ξεχωριστό, ζωντανό και βαθιά κατανυκτικό τρόπο τίμησαν την Ανάσταση του Θεανθρώπου οι Ορθόδοξοι Αιθίοπες της Αθήνας, στη μικρή εκκλησία της κοινότητάς τους στην οδό Μπόχαλη, στο Πολύγωνο. Οι εικόνες της βραδιάς ανέδειξαν μια διαφορετική έκφραση της Ορθοδοξίας, μακριά από τη γνώριμη βυζαντινή παράδοση, αλλά εξίσου φορτισμένη πνευματικά.



Η αναστάσιμη λειτουργία εξελίχθηκε σε μια εμπειρία έντονης συμμετοχής και συγκίνησης. Άνδρες και γυναίκες κατέκλυσαν τον ναό ντυμένοι στα λευκά, φορώντας τα παραδοσιακά ενδύματα «νέτα», σύμβολα καθαρότητας και αναγέννησης. Οι ψαλμωδίες, βασισμένες σε αφρικανικά μοτίβα, επαναλαμβάνονταν ρυθμικά, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα σχεδόν εκστατική.



Κεντρικό ρόλο είχε το κεμπέρο, το χαρακτηριστικό διπλό τύμπανο, που όριζε τον ρυθμό τόσο για τα παλαμάκια όσο και για την κυκλική κίνηση των πιστών. Οι γυναίκες πρωτοστάτησαν στην ψαλμωδία, κρατώντας αναμμένα κεριά και συμμετέχοντας ενεργά στον χορό, ενισχύοντας το συλλογικό βίωμα της τελετής.



Ξεχωριστή νότα στη βραδιά έδωσε και η παρουσία Ελλήνων πιστών. Πολλοί, μετά την παρακολούθηση της Αναστάσιμης Ακολουθίας σε γειτονικούς ναούς, κατευθύνθηκαν προς την εκκλησία της αιθιοπικής κοινότητας, αναζητώντας μια διαφορετική εμπειρία της μεγάλης γιορτής. Η λειτουργία συνεχίστηκε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, διατηρώντας αμείωτη την ένταση και τον παλμό.

Η αιθιοπική χριστιανική παράδοση συγκαταλέγεται στις αρχαιότερες στον κόσμο. Ήδη από τον 4ο αιώνα μ.Χ., το βασίλειο του Αξούμ υπήρξε από τα πρώτα που αναγνώρισαν τον Χριστιανισμό ως επίσημη θρησκεία. Σήμερα, περίπου τα δύο τρίτα του πληθυσμού της Αιθιοπίας είναι χριστιανοί, με την πλειονότητα να ανήκει στην Ορθόδοξη Εκκλησία.



Η Αιθιοπική Ορθόδοξη Εκκλησία, που απέκτησε την αυτοκεφαλία της το 1959, αποτελεί μέχρι σήμερα βασικό πυλώνα της θρησκευτικής και πολιτιστικής ταυτότητας της χώρας. Αυτή την παράδοση μεταφέρουν και οι πιστοί της διασποράς, διατηρώντας ζωντανά τα έθιμα και την πνευματικότητά τους, ακόμη και στην «καρδιά» της Αθήνας.