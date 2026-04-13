Το κάψιμο του Ιούδα στο Πόρτο Χέλι: Ένα εντυπωσιακό πασχαλινό έθιμο με ιστορία αιώνων

Κάθε Πάσχα, την Κυριακή της Αγάπης, στο κοσμοπολίτικο Πόρτο Χέλι αναβιώνει ένα από τα πιο χαρακτηριστικά και θεαματικά έθιμά του: το κάψιμο του Ιούδα. Πρόκειται για μια παράδοση με ρίζες που εκτείνονται περίπου 250 χρόνια πίσω, όσο και η ίδια η ιστορική παρουσία του οικισμού στην Ερμιονίδα.



Σύμφωνα με τοπικές αναφορές, το έθιμο φαίνεται να υιοθετήθηκε από τους (γειτονικούς) Υδραίους, γνωστούς για την παράδοση των μπουρλοτιέρηδων, και διατηρείται έως σήμερα ως μια συμβολική πράξη τιμωρίας της προδοσίας. Ο Ιούδας αναπαρίσταται ως ανδρείκελο, κατασκευασμένο από άχυρα που γεμίζουν έναν σκελετό από καλάμια και σύρματα, ντυμένο με παλιά ρούχα.

Η τελετουργία έχει έντονο συμβολικό χαρακτήρα. Το ομοίωμα περιφέρεται στους δρόμους του χωριού, συχνά τοποθετημένο πάνω σε γαϊδούρι, υπό τους ήχους σκωπτικών σχολίων και πειραγμάτων από τους κατοίκους. Η πομπή καταλήγει στο λιμάνι, όπου ο «Ιούδας» τοποθετείται σε κεντρικό σημείο, καθισμένος σε καρέκλα, δίπλα σε ένα τραπέζι με κρασί - μια σκηνοθετημένη λεπτομέρεια που προσδίδει δραματικότητα στην αφήγηση των τελευταίων του στιγμών.

Η κορύφωση έρχεται με την καύση του ομοιώματος, το οποίο τοποθετείται σε πλωτή εξέδρα μέσα στη θάλασσα. Το σκηνικό πλαισιώνεται από παραδοσιακά καΐκια, δημιουργώντας μια εικόνα που συνδυάζει το τελετουργικό στοιχείο με τη ναυτική ταυτότητα της περιοχής. Στο παρελθόν, η καύση συνοδευόταν ακόμη και από τη χρήση δυναμιτών, ενισχύοντας τον εκρηκτικό χαρακτήρα της εκδήλωσης.

Το έθιμο συμβολίζει την τιμωρία της προδοσίας, με τον Ιούδα να ενσαρκώνει αρνητικές ανθρώπινες ιδιότητες, όπως η φιλαργυρία και η δειλία. Μέσα από αυτή την αναπαράσταση, η κοινότητα αποδίδει μια μορφή λαϊκής «δικαιοσύνης», επαναφέροντας κάθε χρόνο το διαχρονικό μήνυμα της καταδίκης της προδοσίας.

Όπως διαβάζουμε στο visitermionida.gr, ιστορικές μαρτυρίες για την αναβίωση του εθίμου εντοπίζονται ήδη από τη δεκαετία του 1930, με αναφορές στον Χρήστο Λούμη, ενώ μεταγενέστερα συνέβαλε καθοριστικά και ο Άγγελος Φωστίνης. Σήμερα, την παράδοση συνεχίζουν οι νεότερες γενιές των οικογενειών αυτών, διασφαλίζοντας τη συνέχειά της.



Τα τελευταία χρόνια, με τη συνδρομή της τεχνολογίας και την ανάπτυξη του τουρισμού, το κάψιμο του Ιούδα στο Πόρτο Χέλι έχει εξελιχθεί σε ένα εντυπωσιακό πολιτιστικό γεγονός, προσελκύοντας χιλιάδες επισκέπτες και ενισχύοντας τη φήμη της περιοχής ως πασχαλινού προορισμού.