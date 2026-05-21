Υπό έλεγχο η φωτιά σε διαμέρισμα στη Δραπετσώνα - Απεγκλωβίστηκαν ηλικιωμένη και ο γιος της

Μεγάλη επιχείρηση πραγματοποίησε η Πυροσβεστική το πρωί της Πέμπτης (21/5) στη Δραπετσώνα καθώς ξέσπασε φωτιά σε διαμέρισμα πολυκατοικίας.

Ειδικότερα, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 04:00 το πρωί σε διαμέρισμα 1ου ορόφου πολυκατοικίας στη Δραπετσώνα.

Πυροσβεστικές δυνάμεις έσπευσαν αμέσως στο σημείο, προχωρώντας στην εκκένωση του κτιρίου, ενώ στο σημείο επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 6 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

#Πυρκαγιά σε διαμέρισμα στο δήμο Πειραιά Αττικής. Επιχειρούν 20 #πυροσβέστες με 6 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) May 21, 2026

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, στο διαμέρισμα έμεναν μια ηλικιωμένη γυναίκα και ο γιος της που έχουν απομακρυνθεί. Κατά τις ίδιες πληροφορίες η φωτιά φέρεται να προκλήθηκε από γκαζάκι που εξερράγη.

Μάλιστα, στον τρίτο όροφο της πολυκατοικίας βρισκόταν μια ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία αρχικά αρνιόταν να εγκαταλείψει το διαμέρισμά της, πιθανόν λόγω σοκ.

Ταυτόχρονα, αστυνομικοί και ΕΚΑΒ αναζητούν άτομα που τυχόν αντιμετωπίζουν αναπνευστικά προβλήματα, καθώς οι καπνοί έχουν «πνίξει» την πολυκατοικία.

Λόγω των έντονων καπνών χρειάστηκε να παρασχεθεί οξυγόνο σε μια ηλικιωμένη ένοικο, ενώ σε κατάσταση σοκ είναι η οικογένεια που διέμενε στο διαμέρισμα που, όπως φαίνεται, έχει καεί σχεδόν ολοσχερώς.