«ΔΙΑ ΠΥΡΟΣ 2026»: Μεγάλη άσκηση της Πυροσβεστικής με Καναντέρ και drones στη Μάνδρα

Στη θέση Πανόραμα του Δήμου Μάνδρα Αττικής πραγματοποιήθηκε η μεγάλη άσκηση «ΔΙΑ ΠΥΡΟΣ 2026» από το Πυροσβεστικό Σώμα, προσομοιώνοντας σενάριο δασικής πυρκαγιάς σε ημέρα επικινδυνότητας κατηγορίας 4.

Λίγο μετά τις 10:15 ήχησαν σειρήνες πυροσβεστικών οχημάτων, ενώ ελικόπτερα και Καναντέρ εμφανίστηκαν στην περιοχή, με καπνό να αναδύεται από πλαγιά κοντά σε οικισμό, σηματοδοτώντας την έναρξη της επιχείρησης.

Στην άσκηση συμμετείχαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, υδροφόρες ΟΤΑ, εθελοντές, καθώς και μηχανήματα έργου του Στρατού.

Καθοριστικό ρόλο είχαν τα drones για την επιτήρηση, ενώ στη μάχη ρίχτηκαν και οι ειδικές δυνάμεις δασοπυρόσβεσης, γνωστές ως «δασοκομάντος» (ΕΜΟΔΕ).

Το σενάριο προέβλεπε ταχεία εξάπλωση της φωτιάς από την περιοχή της Αγίας Σωτήρας, με τις δυνάμεις να προχωρούν άμεσα σε αναγνώριση και κατάσβεση.

Με συντονισμένες ρίψεις από εναέρια μέσα και δράση των επίγειων δυνάμεων, το μέτωπο περιορίστηκε μέσα σε περίπου μία ώρα, επιβεβαιώνοντας την επιχειρησιακή ετοιμότητα των εμπλεκόμενων δυνάμεων.