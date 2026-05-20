Μυστήριο με την έντονη οσμή στην Αττική: Γιατί οι μετρητές έμειναν «τυφλοί» – Η πηγή στον Σαρωνικό

Έντονα ερωτηματικά και διάχυτη ανησυχία άφησε πίσω της η ανυπόφορη μυρωδιά που «έπνιξε» το παραλιακό μέτωπο της πρωτεύουσας, υποχρεώνοντας τον κρατικό μηχανισμό σε μια ολονύχτια αλλά άκαρπη κινητοποίηση. Από τον Πειραιά και το Παλαιό Φάληρο μέχρι τη Γλυφάδα και τη Σαρωνίδα, εκατοντάδες πολίτες κατήγγειλαν μια αποπνικτική ατμόσφαιρα, χωρίς ωστόσο καμία υπηρεσία να μπορεί να εντοπίσει την ακριβή εστία της ρύπανσης.

Το απόλυτο «μηδέν» στις έρευνες των αρχών



Παρά το γεγονός ότι το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο (ΕΣΚΕΔΙΚ) τέθηκε αμέσως σε κατάσταση επιφυλακής στέλνοντας δυνάμεις της Πυροσβεστικής για επιτόπιους ελέγχους, το αποτέλεσμα ήταν μια σειρά από «λευκά» πορίσματα.

Οι έρευνες απέκλεισαν γρήγορα τα προφανή: Ο ΔΕΣΦΑ και η ΕΝΑΟΝ ΕΔΑ Αττικής διαβεβαίωσαν πως δεν υπήρξε το παραμικρό πρόβλημα ή διαρροή στις εγκαταστάσεις της Ρεβυθούσας ή στις γραμμές διανομής.

Το Λιμενικό Σώμα «χτένισε» την περιοχή για ύποπτα παραπλέοντα δεξαμενόπλοια μεταφοράς αερίου, χωρίς όμως να εντοπίσει κάτι μεμπτό.

Το πιο ανησυχητικό, ωστόσο, ήταν ότι οι σταθεροί σταθμοί μέτρησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος δεν κατέγραψαν την παραμικρή υπέρβαση, αφήνοντας τις αρχές στο σκοτάδι.

Το «τυφλό σημείο» της ατμοσφαιρικής παρακολούθησης



Αυτή η πλήρης δυσαρμονία ανάμεσα σε αυτό που ένιωθαν οι πολίτες και σε αυτό που έδειχναν τα μηχανήματα αναδεικνύει ένα σοβαρό τεχνικό κενό. Οι υφιστάμενοι σταθμοί στα νότια προάστια (σε Πειραιά και Νέα Σμύρνη) είναι σχεδιασμένοι να ανιχνεύουν μόνο «παραδοσιακούς» ρύπους, όπως το όζον ή τα μικροσωματίδια PM2.5.

Όπως εξηγεί στο Orange Press Agency ο Ευάγγελος Γερασόπουλος, Διευθυντής του Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, οι έντονες οσμές απαιτούν εντελώς εξειδικευμένες χημικές αναλύσεις και προηγμένο εξοπλισμό που δεν υπάρχει στο σταθερό δίκτυο. Μάλιστα, ούτε οι ειδικοί μετρητές μεθανίου στο Θησείο έδειξαν κάτι, καθώς η απόσταση από το επίκεντρο του φαινομένου ήταν πολύ μεγάλη.

@flashgrofficial 🤔 Άλυτο μυστήριο παραμένει η έντονη οσμή που αναστάτωσε την το μεσημέρι της Τρίτης. 🚨 Πυροσβεστική, Λιμενικό, Πολιτική Προστασία και Υπουργείο Περιβάλλοντος κινητοποιήθηκαν άμεσα, ενώ εκκενώθηκαν ακόμη και σχολεία και δημόσιες υπηρεσίες. Παρ’ όλα αυτά, σαφής απάντηση για την πηγή της μυρωδιάς δεν δόθηκε ποτέ. 📌 Τα δύο επικρατέστερα σενάρια: ▪️ η οσμή να προήλθε από τον, ανάμεσα στα ναυπηγεία και ▪️ ή από αγκυροβολημένο δεξαμενόπλοιο κοντά στην που έκανε καθαρισμό δεξαμενών, με τους νοτιάδες να μεταφέρουν τη δυσοσμία μέχρι το κέντρο της πόλης. 🌪️ Το περιστατικό πυροδότησε θεωρίες συνωμοσίας στα social media, ακόμη και σενάρια περί «τοξικού νέφους» ή επικείμενου σεισμού. 🧪 Ωστόσο, ο σεισμολόγος ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει καμία σύνδεση της οσμής με σεισμική δραστηριότητα, βάζοντας τέλος στα σχετικά σενάρια. 🎤 Αλεξάνδρα Καϋμένου ( @alexandra_kaimenou ) 🎥✂️ Γιάννης Τσακμακίδης ( @yiannistsakmakidis ) ♬ πρωτότυπος ήχος - Flash.gr

Η τροχιά των ανέμων «φωτογραφίζει» τον Σαρωνικό



Την απάντηση στο γεωγραφικό γρίφο έρχεται να δώσει η επιστήμη της μετεωρολογίας. Ο Διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου, Κώστας Λαγουβάρδος, επισημαίνει ότι η λύση του μυστηρίου κρύβεται στη θάλασσα.

«Κατά τη διάρκεια του συμβάντος, στην περιοχή έπνεαν νότιοι άνεμοι έντασης 3 με 4 μποφόρ. Η συγκεκριμένη ροή του αέρα υποδηλώνει ξεκάθαρα ότι η πηγή της έκλυσης βρισκόταν μέσα στον Σαρωνικό και το ρεύμα μετέφερε τη δυσοσμία απευθείας στις ακτές της Αττικής. Αν και η μεταγενέστερη βροχή και οι ισχυροί βοριάδες καθάρισαν γρήγορα το Λεκανοπέδιο, η πραγματική αιτία της ρύπανσης παραμένει άγνωστη, αποδεικνύοντας πόσο ευάλωτοι είμαστε σε τέτοιου είδους περιστατικά», αναφέρει.