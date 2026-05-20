Ανησυχία Συνολάκη για την οσμή στην Αττική: «Είναι πρόβλημα ότι δεν ξέρουμε ακόμα την αιτία»

Τον έντονο προβληματισμό του για το γεγονός ότι μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί η αιτία της έντονης οσμής αερίου που παρατηρήθηκε χθες Τρίτη (19/5) σε μεγάλο μέρος του λεκανοπεδίου της Αθήνας, με επίκεντρο τα νότια προάστια, εξέφρασε ο καθηγητής Φυσικών Καταστροφών στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας, Κώστας Συνολάκης.

«Είμαστε στη δεύτερη ημέρα και δεν φαίνεται να έχουν υπάρξει λεπτομερείς μετρήσεις, οι οποίες να μπορέσουν να μας δώσουν περισσότερες πληροφορίες για το τι ήταν αυτά τα αέρια, ποια είναι η ποιότητα του νερού, σε ποια σημεία εντοπίζεται το πρόβλημα», τόνισε ο Κώστας Συνολάκης, μιλώντας στο MEGA και την εκπομπή «Live News».

«Δεν γίνεται να έχει συμβεί κάτι τέτοιο και να μην υπάρχουν μετρητές, να μην μπορούν οι σταθμοί της μετεωρολογικής υπηρεσίας ή της ΕΥΔΑΠ να μας πουν τι συμβαίνει», είπε.

«Στα περισσότερα μέρη της Ελλάδας, ξέρουμε πολύ καλά ότι το καλοκαίρι υπάρχουν προβλήματα με τις εγκαταστάσεις καθαρισμού λυμάτων. Ορισμένες ώρες της ημέρας, μπορεί να έχεις μεγάλη δυσοσμία», σημείωσε, προσθέτοντας ότι «όταν έχεις μία από τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις καθαρισμού λυμάτων της Ευρώπης στην Ψυττάλεια, δεν μπορείς να πεις κατευθείαν ότι αυτό δεν έχει καμία σχέση».

«Κάθε πότε κάνουμε μετρήσεις;»

«Κάνουμε συνεχείς μετρήσεις μου είπαν από την Ψυττάλεια. Τι σημαίνει όμως αυτό; Κάθε 1 λεπτό, κάθε 10 λεπτά, κάθε μέρα; Από πού παίρνετε μετρήσεις και γιατί ακόμα δεν έχει βγει αυτό; Ποιες είναι οι τιμές όταν δεν έχουμε αυτές τις έκτακτες συνθήκες σε σχέση με τώρα;», υπογράμμισε ο Κώστας Συνολάκης.

«Συγχρόνως πρέπει να δούμε τι γίνεται στη θάλασσα. Δεν αρκεί απλώς να ακούμε ότι όλα πάνε καλά».

Όπως εξήγησε, ένα φυσικό φαινόμενο που πιθανώς συνδέεται με την παράξενη δυσοσμία είναι το upwelling: «Νερά τα οποία είναι συνήθως κοντά στον πυθμένα, κάτω από συγκεκριμένες περιβαλλοντικές συνθήκες, μπορεί να ανεβούν στην επιφάνεια και αυτά συνήθως μεταφέρουν ιζήματα ή αέρια. Ο Σαρωνικός είναι ιδιαίτερα βεβαρυμένος. Μέχρι να ανοίξει η Ψυττάλεια, περίπου 30 χρόνια πριν, πετούσαμε σχεδόν όλα τα λύματα εκεί χωρίς κανέναν καθαρισμό».

«Δεν ξέρω ποιος οργανισμός παρακολουθεί το βυθό, να δούμε τι γίνεται εκεί», επισήμανε ο καθηγητής Φυσικών Καταστροφών.

«Χρειαζόμαστε μετρήσεις για να πούμε αν είναι επικίνδυνο για την υγεία»

Ερωτηθείς για το αν το χθεσινό φαινόμενο μπορεί να εγκυμονεί κινδύνους για την υγεία, ο Κώστας Συνολάκης τόνισε: «Σε πρώτη ανάγνωση, μάλλον όχι. Αλλά και πάλι, χωρίς μετρήσεις δεν μπορούμε να το πούμε αυτό». Στα θετικά καταγράφει ότι το φαινόμενο της μυρωδιάς «δεν κράτησε πολύ, υπήρχε άνεμος και γρήγορη διάχυση του φαινομένου».

«Θα είναι τεράστια απώλεια, να μην καταλάβουμε τι έχει γίνει», τόνισε ωστόσο, λέγοντας ότι αυτή τη στιγμή ειδικά επιστημονικά σκάφη πρέπει να βρίσκονται στη θάλασσα και να κάνουν μετρήσεις.