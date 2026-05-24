Περιορίστηκε η φωτιά στα Καλύβια Θορικού - Κάηκαν περίπου 25 στρέμματα

Φωτιά σε έκταση με χαμηλή βλάστηση, ξέσπασε στην περιοχή Καλύβια Θορικού, στην Αττική.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 62 πυροσβέστες με ένα πεζοπόρο τμήμα της 1ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 18 οχήματα και ένα ερπυστριοφόρο.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς συνδράμουν εθελοντές και υδροφόρες του δήμου της περιοχής.

Η ενημέρωση της Πυροσβεστικής

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 16:07 σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καλύβια Θορικού Αττικής.

Από την πρώτη στιγμή πραγματοποιήθηκε άμεση και μεγάλη κινητοποίηση του Πυροσβεστικού Σώματος, με ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις να μεταβαίνουν ταχύτατα στο σημείο, ενώ υπήρχε συνεχής εικόνα της πυρκαγιάς μέσω drone. Επιχείρησαν 62 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 18 οχήματα και 1 ελικόπτερο, ενώ συνέδραμαν εθελοντικές ομάδες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και υδροφόρες Ο.Τ.Α.

Στην περιοχή έπνεαν άνεμοι εντάσεως 5 μποφόρ. Από την πυρκαγιά κάηκαν περίπου 25 στρέμματα με ελαιόδεντρα, πουρνάρια, ξηρά χόρτα και αμπέλια.

Όπως επισημαίνει η Πυροσβεστική, η πυρκαγιά περιορίστηκε γρήγορα και πλέον δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασής της.