Τουρκία: Νεκρός εργαζόμενος σε μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο βιοντίζελ

Πυρκαγιά ξέσπασε στις εγκαταστάσεις παραγωγής βιοντίζελ της εταιρείας Aves, στην περιοχή Kazanlı της επαρχίας Akdeniz, στη Μερσίνα της νότιας Τουρκίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του CNNTurk, κατά τη διάρκεια της φωτιάς σημειώθηκε έκρηξη σε δεξαμενή καυσίμου, επιδεινώνοντας την κατάσταση στις εγκαταστάσεις.

Την ώρα της έκρηξης, ένας 47χρονος εργαζόμενος έχασε τη ζωή του όταν έπεσε από ύψος περίπου 20 μέτρων. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα, ωστόσο παρά τις προσπάθειες των γιατρών υπέκυψε.

Mersin’de faaliyet gösteren bir yağ fabrikasında çıkan yangın havadan dron ile görüntülendi.



Fabrikadan yükselen yoğun siyah duman kilometrelerce uzaklıktan görülürken, yağ dolum silolarındaki yanıcı maddeler nedeniyle ekiplerin söndürme çalışmalarını güçlükle yürüttüğü…

Η πυρκαγιά αντιμετωπίστηκε αρχικά από συνεργεία του εργοστασίου, ενώ στη συνέχεια στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής για την πλήρη κατάσβεσή της.