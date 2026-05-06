Παρουσιάστηκε ο «Yıldırımhan» - Ο πρώτος διηπειρωτικός βαλλιστικός πύραυλος της Τουρκίας

Σημαντική εξέλιξη θεωρείται στην Τουρκία η παρουσίαση του πρώτου διηπειρωτικού βαλλιστικού πυραύλου (ICBM) της χώρας με την ονομασία «Yıldırımhan», στο πλαίσιο της διεθνούς έκθεσης αμυντικής βιομηχανίας SAHA 2026 που διεξάγεται στην Κωνσταντινούπολη.

Ο πύραυλος εκτέθηκε για πρώτη φορά στο κοινό την πρώτη ημέρα της έκθεσης, με ιδιαίτερο συμβολισμό στον σχεδιασμό του.

Στη μία πλευρά φέρει την υπογραφή του Οθωμανού σουλτάνου Βαγιαζίντ Α' ενώ στο ρύγχος του υπάρχει η υπογραφή του ιδρυτή της σύγχρονης Τουρκίας, Κεμάλ Ατατούρκ.

Σε δηλώσεις του, ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας Γιασάρ Γκιουλέρ, ανέφερε ότι πρόκειται για το πρώτο οπλικό σύστημα στο τουρκικό οπλοστάσιο με υγρό καύσιμο και δυνατότητα πτήσης σε υπερηχητικές ταχύτητες, επισημαίνοντας ότι είναι επίσης ο μεγαλύτερης εμβέλειας πύραυλος που έχει αναπτύξει μέχρι σήμερα η Τουρκία.

Αν και τα τεχνικά χαρακτηριστικά δεν έχουν δοθεί πλήρως στη δημοσιότητα, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στην έκθεση, ο «Yıldırımhan» διαθέτει εκτιμώμενη εμβέλεια έως 6.000 χιλιόμετρα και μπορεί να αναπτύξει ταχύτητα έως και 25 Mach, δηλαδή 25 φορές την ταχύτητα του ήχου. Φέρει τέσσερις κινητήρες πυραύλου, ενώ ως καύσιμο χρησιμοποιεί υγρό τετροξείδιο του αζώτου.

Τούρκοι αναλυτές σημειώνουν ότι η εμβέλεια του πυραύλου είναι ικανή να φτάσει στο μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και μέρη της Ασίας και έτσι σηματοδοτεί την αυξανόμενη ανεξάρτητη στρατιωτική εμβέλεια της Άγκυρας.

Η ευρύτερη εικόνα της τουρκικής πυραυλικής ανάπτυξης

Τα τελευταία χρόνια, η Τουρκία εντείνει τις επενδύσεις της σε οπλικά συστήματα μεγάλου βεληνεκούς, πέρα από τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη και τα αυτόνομα συστήματα.

Ενδεικτικά, στην έκθεση IDEF το 2025 παρουσιάστηκε ο βαλλιστικός πύραυλος «Tayfun Blok-4», που αναπτύχθηκε από τη ROKETSAN και είχε χαρακτηριστεί ως το μεγαλύτερης εμβέλειας εγχώριο σύστημα της χώρας, με εκτιμώμενη εμβέλεια έως 1.000 χιλιόμετρα.

Παράλληλα, υπό ανάπτυξη βρίσκεται και ο πύραυλος «Cenk», ο οποίος εκτιμάται ότι θα φτάνει τα 2.000 χιλιόμετρα.

Ωστόσο, η ανάπτυξη και εξαγωγή βαλλιστικών πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς υπόκειται σε διεθνείς περιορισμούς, γεγονός που, σύμφωνα με αναλυτές, οδηγεί ορισμένες χώρες στο να δηλώνουν μικρότερες από τις πραγματικές δυνατότητες των συστημάτων τους.

Τι σημαίνει διηπειρωτικός βαλλιστικός πύραυλος

Οι διηπειρωτικοί βαλλιστικοί πύραυλοι (ICBM) είναι σχεδιασμένοι για πλήγματα σε πολύ μεγάλες αποστάσεις, συχνά άνω των 10.000 χιλιομέτρων. Μπορούν να φέρουν πολλαπλές κεφαλές, οι οποίες πλήττουν διαφορετικούς στόχους.

Σήμερα, τέτοια συστήματα διαθέτουν κυρίως χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ρωσία και η Κίνα, ενώ μικρότερα οπλοστάσια διατηρούν επίσης η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ινδία, το Ισραήλ, το Ιράν και η Βόρεια Κορέα.

Η παρουσίαση του «Yıldırımhan» καταδεικνύει τη φιλοδοξία της Άγκυρας να ενισχύσει περαιτέρω τις στρατηγικές της δυνατότητες, σε ένα διεθνές περιβάλλον όπου η σημασία των πυραυλικών συστημάτων μεγάλου βεληνεκούς επανέρχεται δυναμικά στο προσκήνιο.