Τουρκία: Αμηχανία με τις ελληνικές κινήσεις στη Λιβύη - Drone στα όρια του τουρκολιβυκού μνημονίου

Στον απόηχο της επίσκεψης του Γιώργου Γεραπετρίτη στην Λιβύη, και των συναντήσεων που είχε με αξιωματούχους της κυβέρνησης της Τρίπολης, όπου τέθηκε επί τάπητος το ενδεχόμενο οριοθέτησης ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας, η Τουρκία προχωράει σε συγκεκριμένες κινήσεις προκειμένου να προβάλλει την παρουσίαση της στη χώρα της Αφρικής.

Το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίαςδημοσίευσε χάρτη όπου απεικονίζει την πορεία του τουρκικού drone Αkinci στα όρια του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου, στο περιθώριο πολυεθνικής άσκησης των ειδικών δυνάμεων.

Η πολυεθνική άσκηση ειδικών δυνάμεων «Flintlock-2026» που διεξάγεται στη Λιβύη συνεχίζεται με επιτυχία.

Το UCAV «AKINCI», το οποίο απογειώθηκε από την Τουρκία και συμμετέχει στην άσκηση υπό το σύνθημα «Μία Λιβύη, ένας Στρατός», εντάχθηκε στην άσκηση ακολουθώντας τα όρια θαλάσσιας δικαιοδοσίας που ορίζονται στη Συμφωνία Θαλάσσιας Οριοθέτησης του 2019, η οποία υπογράφηκε μεταξύ της Τουρκίας και της Λιβύης.

Η συγκεκριμένη κίνηση ερμηνεύεται ως μια προσπάθεια της Άγκυρας να αναδείξει ότι το παράνομο και ανυπόστατο μνημόνιο που υπέγραψε με την κυβέρνηση της Τρίπολης το 2019 παραμένει σε ισχύ.

Την ίδια ώρα συνεχίζεται η προσπάθεια της Τουρκίας να προσεγγίσει την πλευράς του Χαλίφα Χαφτάρ, καθώς με ανάρτηση του το τουρκικό υπουργείο Άμυνας ενημέρωσε ότι στρατιωτικό προσωπικό από τη Βεγγάζη ήρθε στην Τουρκία με αεροπλάνο των τουρκικών αεροπορικών δυνάμεων στο περιθώριο της στρατιωτικής άσκησης Efes.