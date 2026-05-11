Die Welt: Η Γερμανία δείχνει ενδιαφέρον για αγορά βαλλιστικών πυραύλων Yildirimhan από την Τουρκία

Αυξημένο ενδιαφέρον της Γερμανίας για προηγμένα τουρκικά πυραυλικά συστήματα αποκαλύπτουν δημοσιεύματα του γερμανικού Τύπου, σύμφωνα με τα οποία το Βερολίνο εξετάζει την αγορά του διηπειρωτικού βαλλιστικού πυραύλου YILDIRIMHAN καθώς και του υπερηχητικού, μεγάλης εμβέλειας πυραύλου TAYFUN BLOK-4.

Όπως αναφέρει η Hurriyet, η Γερμανία αναδιαμορφώνει τη στρατηγική άμυνάς της μετά την απόφαση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να αποσύρει περίπου 5.000 Αμερικανούς στρατιώτες από τη γερμανική επικράτεια. Η κίνηση αυτή έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην Ευρώπη, καθώς θεωρείται ότι δημιουργεί σημαντικό κενό ασφαλείας και μειώνει τις «ικανότητες μακράς ακτίνας» της συμμαχίας, όπως προειδοποιούν διπλωμάτες του ΝΑΤΟ.

🇹🇷🚀Savunma sanayiinde tarihi bir eşik daha aşıldı.



Milli imkanlarla geliştirilen Türkiye’nin kıtalararası balistik füzesi YILDIRIMHAN, #SAHA2026’da dünyaya tanıtıldı.



🔹Menzil: 6 bin km

🔹Hız: Mach 9 - Mach 25

🔹Yakıt tipi: Sıvı Nitrogen Tetroksit

🔹Roket itki motoru: 4 pic.twitter.com/DvAyHuNyw9 — TRT HABER (@trthaber) May 5, 2026

Στο πλαίσιο αυτό, το Βερολίνο φέρεται να εξετάζει σοβαρά την προμήθεια των δύο τουρκικών πυραυλικών συστημάτων, τα οποία εκτιμάται ότι μπορούν να συμβάλουν στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής αποτρεπτικής ισχύος απέναντι στη Ρωσία. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Die Welt, η Γερμανία έχει ήδη ξεκινήσει διερευνητικές κινήσεις για πιθανή εισαγωγή των συγκεκριμένων συστημάτων, με στόχο την κάλυψη του στρατηγικού κενού που αφήνει η μερική απόσυρση των ΗΠΑ.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις μεγάλες αποστάσεις που μπορούν να καλύψουν οι YILDIRIMHAN και TAYFUN BLOK-4, κάτι που, όπως σημειώνεται στα δημοσιεύματα, θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντικό παράγοντα αποτροπής για το ανατολικό σκέλος του ΝΑΤΟ.

Η συζήτηση στο Βερολίνο βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο, ωστόσο η πιθανότητα στρατιωτικής συνεργασίας Γερμανίας–Τουρκίας στον τομέα των πυραυλικών συστημάτων θεωρείται πλέον ανοιχτή και άμεσα συνδεδεμένη με τη νέα αρχιτεκτονική ασφάλειας που αναζητεί η Ευρώπη.