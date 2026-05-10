Αιχμές Τσελίκ κατά Μητσοτάκη για Ισραήλ: Λανθασμένη προσέγγιση η συνεργασία με δίκτυο γενοκτονίας

Ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος στην Τουρκία εξαπέλυσε επίθεση κατά της Ελλάδας και του Ισραήλ, με αφορμή το ενδιαφέρον που επέδειξαν διάφορες χώρες για τα νέα αμυντικά συστήματα που παρουσιάστηκαν στη έκθεση αμυντικής βιομηχανίας SAHA EXPO 2026.

Ο Ομέρ Τσελίκ υποστήριξε ότι το Ισραήλ χρησιμοποιεί προηγμένες τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένης της τεχνητής νοημοσύνης, «για σφαγές», ενώ χαρακτήρισε απειλή για το Τελ Αβίβ κάθε τεχνολογική πρόοδο «στο όνομα της ανθρωπότητας».

«Κάθε φορά που υπάρχει ένα τεχνολογικό προϊόν στο όνομα της ανθρωπότητας, μια τεχνολογική πρόοδος στο όνομα της συμμαχίας της ανθρωπότητας, αυτό αποτελεί απειλή για αυτούς. Επειδή είναι ένας οργανισμός που βλέπει την ανθρωπότητα ως απειλή για τον εαυτό του», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Τσελίκ στράφηκε και κατά της Αθήνας, ασκώντας κριτική στις σχέσεις της ελληνικής κυβέρνησης με το Ισραήλ.

Όπως ανέφερε, «ο Έλληνας πρωθυπουργός που εκφράζει φιλία με ένα δίκτυο γενοκτονίας δεν είναι η σωστή προσέγγιση για την Ελλάδα», προσθέτοντας ότι τα ζητήματα στην περιοχή «μπορούν να επιλυθούν με διπλωματικά μέσα».

Παράλληλα, προχώρησε σε ιδιαίτερα σκληρές αναφορές περί «Σιωνισμού», λέγοντας ότι «η μεγαλύτερη μάστιγα που αντιμετωπίζει σήμερα η ανθρωπότητα είναι ο Σιωνισμός», ενώ υποστήριξε ότι «η ελληνοκυπριακή διοίκηση και η ελληνική κυβέρνηση, στεκόμενες τόσο κοντά στον Σιωνισμό, βλάπτουν το ίδιο τους το μέλλον».