Milliyet: «Ο νόμος της Γαλάζιας Πατρίδας» - Νέα τουρκική πρωτοβουλία για Αιγαίο, Ανατολική Μεσόγειο

Νέα συζήτηση γύρω από τις τουρκικές διεκδικήσεις στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο προκαλεί δημοσίευμα της τουρκικής εφημερίδας Milliyet, σύμφωνα με το οποίο η Άγκυρα προετοιμάζει τον λεγόμενο «Νόμο της Γαλάζιας Πατρίδας».

Ο διευθυντής της φιλοκυβερνητικής εφημερίδας Özay Şendir αναφέρει ότι η Τουρκία σχεδιάζει να θεσπίσει νέο νομικό πλαίσιο για τις θαλάσσιες ζώνες δικαιοδοσίας της, 44 χρόνια μετά τον νόμο περί χωρικών υδάτων.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο νέος νόμος θα καταγράφει επισήμως τα χωρικά ύδατα της Τουρκίας στη Μαύρη Θάλασσα και τη Μεσόγειο στα 12 ναυτικά μίλια, ενώ στο Αιγαίο θα παραμένουν στα 6 ναυτικά μίλια.

Η Milliyet υποστηρίζει ότι η Άγκυρα θεωρεί το Αιγαίο «ημίκλειστη θάλασσα» και «ειδική περίπτωση» ("sui generis"), επιμένοντας στις πάγιες τουρκικές θέσεις περί ανάγκης συνεργασίας των παράκτιων κρατών και απόρριψης μονομερών ενεργειών.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις θαλάσσιες ζώνες δικαιοδοσίας, όπως η υφαλοκρηπίδα, η συνορεύουσα ζώνη και η ΑΟΖ, με το άρθρο να σημειώνει ότι όλες οι οικονομικές, επιστημονικές και περιβαλλοντικές δραστηριότητες στις περιοχές αυτές θα υπόκεινται στην έγκριση της Τουρκίας.

Το δημοσίευμα αναφέρεται επίσης στις ελληνικές κινήσεις για θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο, υποστηρίζοντας ότι η Άγκυρα θεωρεί τις συγκεκριμένες πρωτοβουλίες «άκυρες και χωρίς αποτέλεσμα».

Παράλληλα, ο σχεδιαζόμενος νόμος φέρεται να δίνει στον Τούρκο πρόεδρο τη δυνατότητα να χαρακτηρίζει περιοχές ως «Θάλασσες Ειδικού Καθεστώτος», ακόμη και σε περιοχές όπου δεν έχει ανακηρυχθεί ΑΟΖ.

Η Milliyet υποστηρίζει ότι ο νόμος δεν στρέφεται κατά των ελληνικών δικαιωμάτων που απορρέουν από τη Συνθήκη της Λωζάννης, αλλά αποσκοπεί κατά την τουρκική προσέγγιση στην «αποτροπή τετελεσμένων» και στη νομική ενίσχυση των τουρκικών θέσεων στις μελλοντικές διαπραγματεύσεις για το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.