Bloomberg: Η Τουρκία ετοιμάζει νομοσχέδιο για τις θαλάσσιες ζώνες σε Αιγαίο και Αν. Μεσόγειο

Ερωτήματα προκαλεί ένα δημοσίευμα του αμερικανικού πρακτορείου Bloomberg κατά το οποίο, σύμφωνα με τους αρθρογράφους, η Τουρκία προετοιμάζει να καταθέσει νομοσχέδιο στην Εθνοσυνέλευση να θεσπίσει θαλάσσια δικαιοδοσία σε αμφισβητούμενες περιοχές του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου. Πρόκειται για μια κίνηση που θα μπορούσε να αναζωπυρώσει τις εντάσεις με την Ελλάδα και την Κύπρο σχετικά με τους ενεργειακούς πόρους.

Σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα, το νομοσχέδιο αναμένεται να υποβληθεί στο τουρκικό κοινοβούλιο (χωρίς να δίνεται ακριβής ημερομηνία) στο πλαίσιο της προσπάθειας της Άγκυρας να ενισχύσει τις δικαιοδοτικές της αξιώσεις και να διεκδικήσει δικαιώματα επί πιθανών υπεράκτιων αποθεμάτων φυσικού αερίου.

Ωστόσο, η έκθεση δεν εξηγεί τι ακριβώς συνεπάγεται αυτή η τουρκική νομοθετική πρωτοβουλία, δεδομένου ότι η Τουρκία έχει ήδη υποβάλει στον ΟΗΕ τα παράνομα και μονομερώς χαραγμένα εξωτερικά όρια της υφαλοκρηπίδας της στην Ανατολική Μεσόγειο.

Σημειώνεται ότι η Τουρκία έχει επανειλημμένως αμφισβητήσει τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας αλλά και την κυριαρχία ορισμένων νησιών, διεκδικώντας παράνομα θαλάσσιες ζώνες που εμπίπτουν στην ελληνική κυριαρχία.

Αυτές οι κινήσεις είναι πιθανό να παρουσιαστούν στο εσωτερικό της χώρας ως απάντηση στις πρωτοβουλίες της Ελλάδας, συμπεριλαμβανομένης της ελληνοαιγυπτιακής συμφωνίας οριοθέτησης της ΑΟΖ , του έργου των Θαλάσσιων Πάρκων και της συμφωνίας με την Chevron για εξερεύνηση στα οικόπεδα νότια της Κρήτης.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο Ντεβλέτ Μπαχτσελί, στενός σύμμαχος του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, επιτέθηκε κατά της περιφερειακής συνεργασίας στον τομέα της ενέργειας και της ασφάλειας που περιλαμβάνει τη Γαλλία, την Ελλάδα, την Κύπρο και το Ισραήλ. «Η Τουρκία δεν είναι μια χώρα που επιδιώκει ένταση», δήλωσε στο κοινοβούλιο, προειδοποιώντας παράλληλα ότι οποιαδήποτε κίνηση που αγνοεί τις τουρκικές ναυτικές διεκδικήσεις ή τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων θα προκαλέσει μια «ισχυρή αντίδραση».

Το Bloomberg σημειώνει ότι η Ουάσινγκτον έχει ενθαρρύνει τον διάλογο μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει απειλήσει στο παρελθόν με κυρώσεις για τις τουρκικές δραστηριότητες εξερεύνησης υδρογονανθράκων στην περιοχή.