«Καρφί» Γεραπετρίτη για τις... δουλειές των Γερμανών με τον Ερντογάν

Η αναβάθμιση των ελληνογερμανικών σχέσεων σε «στρατηγικές» μπορεί να μην πέρασε με τυμπανοκρουσίες, αλλά είχε το δικό της ενδιαφέρον, κυρίως για όσα ειπώθηκαν… διακριτικά.

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης, μετά τη συνάντησή του με τον Γερμανό ομόλογό του, φρόντισε να βάλει τα πράγματα στη θέση τους: ναι μεν στρατηγική σχέση, αλλά χωρίς να ακουμπά —τουλάχιστον προς το παρόν— το «ευαίσθητο» αμυντικό κομμάτι.



Και κάπου εκεί ήρθε το υπονοούμενο με σαφείς αποδέκτες. Η Αθήνα δεν σκοπεύει να υποδείξει στο Γερμανία πώς θα κάνει τις δουλειές της με την Τουρκία, αλλά θεωρεί αυτονόητο πως οι εξοπλισμοί δεν μπορεί να καταλήγουν… μπούμερανγκ απέναντι σε συμμάχους.



«Είχα την ευκαιρία να αναπτύξω στον κ. Υπουργό τις ελληνικές θέσεις για τις προκλήσεις και τις ευαισθησίες της Ελλάδας ως προς τις ισορροπίες στην περιοχή, τις οποίες εταίροι και σύμμαχοι, όπως η Γερμανία, θεωρούμε αυτονόητο ότι λαμβάνουν υπ´ όψιν τους. Ιδίως οι εξοπλισμοί και η μη χρήση τους σε βάρος συμμάχων χωρών συνιστά αναγκαίο όρο»



Αυτά είπε ο έλληνας ΥΠΕΞ. Διπλωματικά ειπωμένο, αλλά το μήνυμα ελήφθη.



Με άλλα λόγια, στρατηγική συνεργασία μεν, αλλά με «υποσημειώσεις». Γιατί στην περιοχή μας, ακόμη και οι λέξεις έχουν βάρος — πόσο μάλλον τα εξοπλιστικά.